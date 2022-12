Eduin Caz, estrenó un emotivo tatuaje en el brazo derecho, pero ¿a quién se lo dedica? Muy sonriente, el líder de Grupo Firme, presumió su nueva adquisición en redes sociales.

Pero no sólo fue su extremidad la que mostró un nuevo look, Eduin Caz -quien el pasado mes de julio cumplió 27 años- aprovechó su visita con el tatuador, para añadirle más elementos a otro tatuaje, cuya primera vista reveló en octubre pasado.

¿Cómo han reaccionado los fans de Eduin Caz a los nuevos tatuajes que se hizo? En redes sociales, los internautas dijeron temer que el líder de Grupo Firme se convierta en Christian Nodal.

Fue el 11 de diciembre cuando Eduin Caz -quien demostró tener gran talendo desde muy jóven- compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotos en las que presumió sus nuevos tatuajes, los cuales tardaron más de 25 horas en ser plasmados, según indicó.

En la primera imagen se ve al líder de Grupo Firme mostrando su brazo derecho con un tatuaje en el que aparece él cantando, mientras abraza a un hombre, que se presume es su abuelo, don Rafael Cázares.

En entrevistas previas, Eduin Caz ha afirmado ser el nieto consentido de su abuelo, quien suele acompañarlo a todos lados porque le encanta pasar tiempo con él

Es por ello que, según indicó Eduin Caz en un texto, quiso hacerle un homenajea don Rafael Cázares, convirtiéndolo en un tatuaje que llevará por siempre en su cuerpo.

Además, Eduin Caz también presumió que le agregó nuevos elementos al enorme tatuaje que tiene desde hace al menos dos meses en el cuerpo, dedicado a Grupo Firme y a su familia.

Entre los nuevos dibujos que incluye el gran tatuaje están el nombre de su esposa, Daisy Anahí; un corazón unido a un fragmento de ADN; y la frase ‘me levanto y me desocupo’.

Eduin Caz agregó en el texto que acompaña a sus fotos, que los nuevos elementos del tatuaje, son en honor a su pareja, a su familia y a un amigo que murió:

“El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y esté o no esté a mi lado siempre será parte de mi vida ♥️ @anahydpg (pero ojalá estés toda la vida ) y por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino que desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible 🫡 por que para un amigo, ‘Me levanto y me desocupo’, siempre en en la memoria mi amigo 🙏🏻 El corazón con el ADN en el medio de mi pecho uniendo lo que me da de comer y la fortaleza más grande que tengo mi familia 🫶”

Eduin Caz