Eduardo Yáñez se encuentra muy feliz ya que formará del elenco de la tercera temporada de ‘ La Reina del Sur ’. De esta manera el actor regresa al trabajo tras superar problemas en su salud.

En entrevista con el programa ‘Hoy Día´, el actor confesó que ha tenido un año muy complicado y reveló que su depresión fue causada por un problema hormonal.

Eduardo Yáñez se encuentra celebrando 40 años de trayectoria artística, sin embargo tuvo que descartar algunos trabajos debido a unos problemas en su salud.

El actor habló sobre los rumores que aseguraban que tenía cáncer y destacó que es lamentable que se generen ese tipo de noticias.

En su entrevista, Eduardo Yáñez confesó que tuvo un año muy complicado debido a todos sus problemas de salud.

El actor confesó que nunca había estado tan enfermo como en esa ocasión, por lo que si se preocupó. Pero destacó que afortunadamente nunca le dio Covid-19.

El famoso destacó que la pandemia ha sido una enseñanza para las personas de no ser tan individualistas y pensar como sociedad.

Eduardo Yáñez reveló que su depresión fue causado por un problema hormonal.

“Mi problema de depresión no fue sentimental, sino era un problema hormonal. Donde un doctor me ayudó a salir de todo eso. No es nada agradable, recordarlo me molesta”

Eduardo Yáñez