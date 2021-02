Luego de confirmar su salida de la telenovela ‘Si Nos Dejan’, Eduardo Yañez reveló que tomó la decisión por problemas de salud.

Tras varios rumores se confirmó que Eduardo Yánez no protagonizará la telenovela ‘Si nos Dejan’, remake de ‘Mirada de Mujer’ y que está cerca de estrenarse en Las Estrellas.

De inmediato algunas versiones apuntaban a que Eduardo Yánez, de 60 años de edad, había sido despedido por su carácter explosivo, mismo que le ha provocado tener problemas con algunos periodistas. Sin embargo el actor desmintió esta situación y detalló que tomó la decisión de bajarse del proyecto por problemas en su salud.

¿Por qué Eduardo Yánez sale de la telenovela ‘Si Nos Dejan’?

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Eduardo Yánez revela que tomó la decisión de abandonar la telenovela ‘Si Nos Dejan’ por problemas en su salud.

El actor destacó que había tomado la decisión de realizar el clip para poder dejar atrás los rumores que habían surgido en torno de que fue despedido por su mal carácter.

“Dejo la telenovela Si nos Dejan por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca” Eduardo Yáñez

Eduardo Yánez, de 60 años de edad, explica que hace poco tuvo que ser operado por piedras en el riñón, sin embargo los dolores han aumentado en los últimos días.

“Antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allá adentro con el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes” Eduardo Yáñez

El actor puntualizó que prefería ser responsable y salirse del proyecto en estos momentos, en lugar de dejar la telenovela a la mitad.

“La molestia es muy grande y creo que iba a dejar esta novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud” Eduardo Yáñez

En su video de Instagram Eduardo Yáñez confesó que entrará al quirófano en los próximos días.

“La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva. Estoy esperando que pronto esté recuperado para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir, ojalá sea pronto” Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez aprovechó el video para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus seguidores así como al productor Carlos Bardasano .