En el mes de febrero Eduardo Yáñez reveló que debido a problemas en su salud había tomado la decisión de dejar la telenovela ‘ Si Nos Dejan ’.

Una revista de espectáculos publicó que el actor tenía cáncer en el riñón. Aunque el famoso negó la información, en entrevista reveló que se encuentra preocupado por los rumores en torno a su estado de salud ya que podría perder su trabajo.

Eduardo Yáñez explicó que se sometería a una operación debido a que le retirarían las piedras de riñón que le estaban ocasionando fuertes malestares. Sin embargo una revista reveló que tenía cáncer.

De inmediato el actor desmintió esta información y destacó que se encontraba en un buen estado de salud y que solo debía cuidarse de su segunda operación.

En entrevista que compartió el programa ‘Venga la Alegría’, Eduardo Yáñez pidió a las personas que no crean ninguna información que él no comparta.

“Yo ya había dicho de lo que se trataba, entonces si no viene de mí, entonces no lo crean”

Para aclarar cualquier rumor acerca de su estado de salud, el famoso explicó porque se tuvo que someter a dos cirugías.

“José Gadum que es un urólogo extraordinario y Víctor Valpuesta que es mi médico de cabecera, me sacaron adelante rapidísimo porque la primera operación como ya lo dije, fue de emergencia porque ya estaba yo sangrando adentro y me sacaron de ese problema, y ya después de 5 semanas hice la segunda operación que fue donde ya me retiraron todo…”

Eduardo Yáñez