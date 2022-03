Eduardo Yáñez interpretará a un travesti en nueva serie

El actor Eduardo Yáñez interpretará a un travesti en ‘El Tío’, la nueva serie de Prime Video que protagoniza al lado de José Eduardo Derbez.

Eduardo Yáñez dijo sentirse muy emocionado al interpretar por primera vez a un trasvesti, aunque reconoció que dudó en aceptarlo porque le preocupó “su honra”.

‘El Tío’ es una serie originalmente producida por la BBC de Londres, que narra la historia de Andy, un músico frustrado que atraviesa por una decepción amorosa que lo lleva a intentar suicidarse.

Para ayudarle a sobreponerse, su hermana Sam, interpretada por Ariadne Díaz, le pide a Andy que cuide a su hijo, lo que hará que desarrolle una interesante relación con su sobrino.

Eduardo Yáñez acudió al programa ‘De Primera Mano’ para promocionar la serie. Ahí contó cómo se decidió a interpretar a un trasvesti:

“Me hicieron el favor de llamarme para este personaje y... yo primero dije, ‘no mam..., no, ¿cómo crees, no, no, no, yo, mis fans, mi honra”

Eduardo Yáñez