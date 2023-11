Mucho se ha dicho sobre Eduardo Verástegui y lo que oculta tras su ideas ultraconservadoras, y ahora es él quien sugiere que un periodista es pedófilo.

A través de un encuentro con la presa que tuvo Eduardo Verástegui -de 49 años de edad-, con diversos reporteros, fue cuestionado sobre su evasión a las preguntas de pedofilia.

Sin embargo, esto llevó a que Eduardo Verástegui sugiriera que un chismoso periodista que lo cuestionó al respecto del team, es el pedófilo porque no le importa hablar de Sound of Freedom.

Eduardo Verástegui sugiere que Javier Ceriani es pedófilo porque le quiere exponer sus escándalos

Eduardo Verástegui anda buscando ser candidato independiente a la presidencia de México, pero también sigue su promoción de Sound of Freedom, aunque para eso acuse a Javier Ceriani.

Javier Ceriani (@javierceriani / Instagram)

Javier Ceriani, de 52 años de edad, es uno de los tantos periodistas que lo han cuestionado sobre supuestos de pedofilia, homosexualidad y otros trapos sucios que tendría.

Sin embargo, el que Eduardo Verástegui fuera cuestionado sobre Javier Ceriani, llevó a que sugiriera que este sí es pedófilo, más no él.

Al aparecer del productor de Sound of Freedom, el que Javier Ceriani le cuestione tema de pedofilia, habla más de él al hacer esas preguntas.

Y es que Eduardo Verástegui señala que la importancia no es cuestionarle a él sobre estos escándalos que para él no tienen sentido, sino hablar de Sound of Freedom.

“Reportero- ¿Por qué no hablar también de tus nexos y de las orgías? Verástegui- Vamos a hablar de la protección de los niños. Reportero- ¿Cuál fue la reacción de sus simpatizantes cuando Javier Ceriani te preguntó en el zoom? Verástegui- Muchas de las personas que realmente quieren desacreditar o cambiar el mensaje, muchos seguramente son parte de la industria de la pedofilia, son personas que realmente no les interesan los niños. Reportero- ¿Le dices pedófilo a Javier Ceriani?”. Conversación de un reportero y Eduardo Verástegui.

Recordemos que el conflicto con Eduardo Verástegui y su supuesta homosexualidad, no es esta orientación sexual, sino que él es homofóbico.

Javier Ceriani se infiltró para cuestionarle a Eduardo Verástegui sobre la doble vida que lleva

Eduardo Verástegui sugirió que Javiernes Ceriani es pedófilo y eso es lo oculta detrás de cuestionarle a él sus orgías y orientación sexual. Pero ¿por qué se desató el pleito?

Lo dicho por el productor de Sound of Freedom, coincide en que Javier Ceriani se infiltró en un zoom de su campaña política y le cuestionó sobre el porqué ocultar su orientación sexual.

Sin saber que el periodista se había mantenido conectado desde el inicio de la plática, Javier Ceriani le lanzó una pregunta a Eduardo Verástegui, como si le estuviera ayudando con su campaña.

“Eduardo, para tener más votos podrías decir qué fuiste pareja de Ricky Martin o que estuviste con Peña Nieto, así tal vez tengas más gays que te puedan seguir”. Javier Ceriani, periodista.

Ante ello, Eduardo Verástegui se quedó sin palabras y se mostró nervioso ante las preguntas. Luego, su coordinador mandó a expulsar del zoom a Ceriani.

Por otra parte, la producto de Chisme No Like también se infiltró, y a su primer oportunidad de preguntarle, sobre Antonio Berumen, quien es acusado de abuso sexual.

“Sabemos que tu campaña se basa en la religiosidad, pero ¿por qué no hablar de Toño Berumen? ¿Por qué no te has pronunciado sobre eso?”. Productora de Chisme No Like.

Anteriormente, Eduardo Verástegui ya había tenido otros encuentros con Javier Ceriani y Chisme No Like, por las preguntas que hacen los reporteros de este medio.

Con información de Chisme No Like y El Mich Tv