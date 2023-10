Eduardo Verástegui dio mucho de qué hablar por un video bélico que compartió en su cuenta de Twitter, mismo que provocó que lo acusaran de tener orgías con Antonio Berumen, un presunto abusador.

Ayer 9 de octubre, Eduardo Verástegui -de 49 años de edad- se compartió en Twitter disparando un arma, pero esto le provocó un sin fin de críticas sobre la violencia que promueve.

A estas críticas, se le sumaron las de un polémico actor que lo acusa de haber organizado orgías con Antonio Berumen, un productor musical acusado de abuso sexual.

En marzo del 2022, Mauricio Martínez -de 45 años de edad-, acusó a Antonio Berumen de haber abusado sexualmente de él, y desde entonces no ha quitado el dedo del renglón sobre el productor.

Además de que asegura que son más de 10 las denuncias que Antonio Berumen -de quien se desconoce la edad-, tiene en su contra, él lo ha acusado de otras cosas más.

Y es que un video de Eduardo Verástegui disparando y haciendo apología al odio y violencia, inspiró a que Mauricio Martínez los acusara de situaciones perversas.

Recordemos que Eduardo Verástegui es ultraconservador, de modo que solo promueve las familias heterosexuales, así como el derecho a la vida negándose al aborto.

Ante ello, llama la atención que Mauricio Martínez le escribiera un tweet donde lo acusa de organizar orgías con Antonio Berumen, en una casa a nombre de Eduardo Verástegui en CDMX.

Cabe destacar que fueron tanto los tweets que lanzaron sacando los trapitos al sol del actor mexicano, que prefirió deslindarse de ese video diciendo “no saben lo que es la sátira”.

“¡Calma, calma! no se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres (...)”.

Eduardo Verástegui, actor.