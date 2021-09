Eduardo Carbajal huyó de los medios al ser cuestionado sobre Elisa Vicedo (VIDEO)

Recordemos que en el año 2018 la actriz Elisa Vicedo denunció a Eduardo Carbajal por haberla violado en el año 2016.

Desde entonces, se iniciaron las investigaciones correspondientes, aunque hasta la fecha no se ha podido proceder en contra de Eduardo Carbajal.

Fue de ese modo que, cansada de invertir tiempo y esfuerzo, Elisa Vicedo dio a conocer hace unos días que desistiría de la denuncia que impuso en contra del también actor.

Sin embargo, durante este 15 de septiembre, Elisa Vicedo anunció que cambió de parecer, tras ver a su agresor “haciendo como si nada hubiera pasado” en alfombras rojas.

Recientemente se llevó a cabo el evento con alfombras rojas por el estreno de la película “Noche de Fuego”; mismo al que acudió Eduardo Carbajal.

Fue de esa manera que varios medios de comunicación aprovecharon el encuentro para cuestionar a Eduardo Carbajal acerca de Elisa Vicedo.

Esto debido a que, a pesar de que ella había optado por renunciar al caso, la denuncia por violación tendría que continuar por oficio.

Por su parte, Eduardo Carbajal decidió evadir a la prensa, tratando de ignorar a los reporteros lo más que pudo .

Pero estos no se dieron por vencidos. Así que, visiblemente nervioso y molesto, Eduardo Carbajal aseguró no identificar el tema.

“Sinceramente no sé de qué me hablas (…) No se vale porque denigran todo lo que uno declara y lo tergiversan. Tú que tienes tanta verdad, entonces tú deberías de hacer un programa”.

Eduardo Carbajal