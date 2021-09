Elisa Vicedo desistirá de su denuncia en contra de Eduardo Carbajal

Recordemos que hace algunos años se dio a conocer la denuncia que la actriz Elisa Vicedo en contra de Eduardo Carbajal por violación.

De acuerdo con los testimonios de Elisa Vicedo, estos hechos ocurrieron en el año 2016.

Sin embargo, fue hasta el 2018 que ella emitió la denuncia; motivo por el cual, Eduardo Carbajal la golpeó en ese mismo año, dejándole graves heridas.

Cabe mencionar que actualmente Elisa Vicedo se encuentra viviendo en Vancouver, Canadá.

Elisa Vicedo anuncia que desistirá de la denuncia

Fue en la transmisión de este 8 de septiembre del programa “Ventaneando” que Elisa Vicedo habló acerca de como ha ido avanzando su caso.

Elisa Vicedo inició agradeciendo el apoyo que ha recibido por parte del programa liderado por Pati Chapoy.

Posteriormente, comenzó a recordar como habían sucedido, en forma cronológica las denuncias que emitió en contra de Eduardo Carbajal.

“El caso de violación fue en el 2016. Las denuncias están hechas desde el año 2018. Como bien saben, el caso de violencia lo gané” Elisa Vicedo

Fue de esa manera que Elisa Vicedo anunció que no continuaría con el caso de violación, debido a que no ha recibido el apoyo que necesitaba por parte de las autoridades.

“Y el caso de violación... estábamos haciendo todo lo posible, he hecho todo lo posible y todo lo que ha estado en mis manos; pero en este momento (...) No voy a seguir con el caso, no voy a seguir con el caso de violación” Elisa Vicedo

Asimismo dejó en claro que, a pesar de que ella no va a continuar con el caso, la carpeta seguirá abierta.

“El caso va a seguir abierto, la carpeta va a estar abierta, yo no la voy a mover (...) Se debería de perseguir por oficio, pero ya tres veces la activaron, la desactivamos, pagué muchísimo dinero en abogados” Elisa Vicedo

Además, reiteró que a partir de que su caso se hizo público, ella perdió oportunidades laborales.

“La gente no tiene idea cuanto dinero he gastado yo en abogados. Hay gente demasiado ignorante que ha pensado que yo de hecho he sacado provecho de esto. Es lo contrario, a mi se me cerraron las puertas en la televisión y yo soy actriz desde hace 22 años y se me cerraron las puertas desde que esto se hizo público” Elisa Vicedo

A Elisa Vicedo le pidieron un estudio socioeconómico para continuar con el caso

Entonces, Elisa Vicedo reveló que lo que le hizo decidirse a retirarse completamente del caso, fue que las autoridades de México le pidieron un estudio socioeconómico.

“Me pidieron ahora que hiciera un estudio socioeconómico y fuera a México antes de hacer una primera audiencia para hacer un estudio socioeconómico mío y de mi familia” Elisa Vicedo

Por su parte, la actriz no dudó en reiterar que un estudio socioeconómico no tiene relación con un caso de violación.

“Es una cosa totalmente rara. ¿Quién te pide un estudio socioeconómico en un caso de violación?” Elisa Vicedo

Así que Elisa Vicedo les hizo saber a las autoridades que ella no tiene entrada de dinero en México; por lo que le pidieron un estudio socioeconómico de su familia.

“Como les dije ‘Pues vénganse a Canadá. Yo no vivo en México, yo no tengo entrada de dinero en México ¿Cómo quieres un estudio socioeconómico mío en México?’ ‘No pues entonces un estudio socioeconómico a tu familia. Perdón pero, ¿Eso qué tiene que ver con mi caso de violación?” Elisa Vicedo

Incluso detalló que le explicaron que dicho estudio era para medir qué tanto le había afectado la violación.

“Cuado me dijeron que me iban a hacer un estudio socioeconómico para ver si realmente me había afectado la violación, ya me pareció que se estaban tornando en otro sentido. Las autoridades no están haciendo su trabajo, definitivamente” Elisa Vicedo

Esto a pesar de que en la carpeta de su caso se específica que sí hubo un daño físico y psicológico derivados de la violación que sufrió.

Elisa Vicedo: “El sistema nunca ha estado para ayudar a las mujeres”

Visiblemente molesta, Elisa Vicedo no dudó en señalar que no ha recibido apoyo por parte de las autoridades, al igual que muchas otras mujeres en México.

De igual manera indicó que todas las mujeres deben hablar de sus situaciones, para así poder crear conciencia.

“Voy a ser muy clara, concisa y honesta. El sistema nunca ha estado para ayudar a la mujer. Siempre he sido la primera que ha dicho ‘habla, habla y habla’ y creo que vuelvo a decir ‘hablen’. Si hablen” Elisa Vicedo

Además de que Elisa Vicedo está segura de que las autoridades no le van a dar nunca el apoyo que ha requerido.

“Las autoridades no van a hacer nada por nosotros” Elisa Vicedo

Luego de eso confesó también que “su caso ha estado lleno de corrupción”.

“El caso de Danny Berriel y el mío han sido dos casos que han estado llenos de corrupción, han estado llenos de amenazas tanto para ella como para mi y me atrevo a decirlo porque he hablado con ella” Elisa Vicedo

Y lamentó que “ese sea el México en el que vivimos”.

“Hay corrupción, si, pero también hay que ser honestos. a las autoridades no les importamos y desafortunadamente ese es el México en el que vivimos” Elisa Vicedo

Elisa Vicedo se fue a Canadá para poder empezar de cero

Entonces, Elisa Vicedo reveló que luego de haber denunciado comenzó a ser amenazada. Además de que también vivió un intento de secuestro.

Por esta razón, la actriz decidió irse a Canadá, país en donde se siente segura y ha tenido la oportunidad de rehacer su vida.

“Sé y me quedo tranquila con que Canadá no le va a dar una visa a esta persona para entrar jamás a este país y eso ya lo tengo asegurado. Estados Unidos jamás le va a volver a dar entrada a esa persona a ese país y eso también lo tengo asegurado por los antecedentes que tiene esta persona y porque no está libre de este cargo Elisa Vicedo

Aunque lamenta que Eduardo Carbajal continúe en libertad.

“Claro, sigue en México y seguro habrán productores que le darán trabajo, y que decepción porque ese es el país en el que vivimos” Elisa Vicedo

No obstante, dejó en claro que, gracias a que su caso se volvió mediático, todo aquel que quiera contratar a Eduardo Carbajal, estaría contratando a un golpeador de mujeres.