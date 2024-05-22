Eduardo Capetillo Gaytán -de 29 años de edad- defendió a Lucero Mijares -de 19 años de edad- de Sofía Rivera Torres con una ola de halagos.

Eduardo Capetillo Gaytán se pronunció ante la polémica de Sofía Rivera Torres -de 31 años de edad- y las burlas hacia Lucero Mijares, de 19 años de edad, por su físico.

El cantante ha demostrado su apoyo a su compañera de Juegos de Voces 2024, y la defendió con halagos por la linda amistad que existe entre ambos.

Eduardo Capetillo Gaytán sale a la defensiva de Lucero Mijares tras ataques de Sofía Rivera Torres

Recientemente, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron de la apariencia física de Lucero Mijares en el programa ¡Que Importa!

A través de varios chistes mencionaron que parecía hombre, comentarios que han causado indignación entre el público y personalidades del espectáculo.

Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán (Instagram/@luceromijaresoficial)

Eduardo Capetillo Gaytán no se quedó callado ante la polémica y salió en defensa de su compañera de Juego de Voces 2024, Lucero Mijares.

“Hay una línea muy delgada entre el humor negro y el ataque directo a persona, yo no entiendo por qué decidieron atacar a una niña tan linda, tan talentosa y que brilla tanto, gracias a Dios Lucero es una niña que se le resbaló, no hizo caso de esos comentarios porque ella de por sí es súper fuerte súper segura y le vale” Eduardo Capetillo Gaytán

El cantante aplaudió el talento y fortaleza de Lucero Mijares ante las adversidades y reconoció que es una mujer que brilla por su encanto.

Por ello, Eduardo Capetillo Gaytán respaldó su apoyo expresando que los comentarios de Sofía Rivera Torres en contra del aspecto físico de Lucero Mijares, son reprobables.

Además, dejó ver el gran cariño que le guarda a la joven cantante, pues no dejó de halagar su personalidad y enorme corazón que tiene.

“Ella tiene un círculo familiar y de amigos que le dan mucho amor, la apapachan, es una luz, es una niñaza, pero estas personas (Rivera Torres junto con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal) sí hicieron comentarios muy reprobables”. Eduardo Capetillo Gaytán

Eduardo Capetillo Gaytán en Juego de Voces 2024 (@juegodevocesof)

Eduardo Capetillo Gaytán se pone en los zapatos de Lucero Mijares

El éxito de Lucero Mijares se vio opacado por los comentarios burlones que hizo Sofía Rivera Torres por su físico.

Para sorpresa de muchos, la cantante enfrentó esta controversia ante los medios de comunicación y lo hizo con el respaldo de sus famosos padres.

Lucero Mijares aseguró que los comentarios burlescos de los conductores no le interesan y agradeció el cariño del público.

Ante estas declaraciones, Eduardo Capetillo Gaytán expresa que si los papeles se hubieran invertido y el odio hubiera sido para él, tampoco le hubiera afectado.

Pues reconoce,que gracias al talento de Lucero Mijares, es por lo que le resbalaron ese tipo de comentarios.

“Lo importante es que no le importó porque cuando tú sabes quién eres y el talento que tienes como ella se te resbalan ese tipo de intentos de ataque. Si a mí me hubiera pasado, pues igual, cuando alguien te ataca así tan directo para que la gente se burle de ti, es mejor hacer caso omiso”. Eduardo Capetillo Gaytán