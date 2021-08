Comparan a Dross con un ‘DILF’

A través de Instagram y Twitter el youtuber Ángel David Revill a, mejor conocido como Dross, subió una nueva foto sin camisa provocándole comparaciones con un DILF.

Desde hace algunos meses, la nueva foto de Dross había impactado ya a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram y 3.4 millones en Twitter.

Esto luego de que Dross luciera una figura más delgada a la que usualmente estaban acostumbrados a verlo en YouTube.

Desde entonces, varios de sus fans se han dedicado a alabar el gran cambio de Dross no solo por el cambio en su físico, sino por su constancia y dedicación por mejorar su salud.

Es por eso que, de vez en cuando, Dross sube una que otra foto a sus redes sociales para deleite de sus fans y hay quienes lo han comparado con un DILF.

Dross ( @soydrossrotzank / Instagram)

¿Qué es un DILF con el que comparan a Dross?

En las fotos subidas a las redes sociales de Dross, el youtuber mostró un poco de su abdomen, el cual luce ahora un poco más definido.

La fotografía de Dross provocó revuelo en redes volviéndose viral se ha ganado comparaciones con un DILF o ‘Dad I’d Like to Fuck’, equivalente masculino de MILF o ‘Mother I’d Like to Fuck’.

El DILF es un término que sexualiza a los hombres que lucen bien pese a su edad y estatus de papá.

Y aunque Dross tiene 38 años, pero no tiene hijos -al menos no conocidos- no ha evitado que se le clasifique como un DILF.

Dross ( @soydrossrotzank / Instagram)

Las fotos de Dross sin camisa se volvieron virales en redes

La foto de Dross sin camisa, tan solo en Twitter ha alcanzado los 20 mil me gusta y más de 1.5 mil retweets.

En las fotografías sin camisa de Dross presume algunos de sus tatuajes en brazos y pecho, algo que en los últimos meses ya se ha vuelto costumbre en el youtuber.