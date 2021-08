Busca milf sin hijos de 28 a 35 con y que compruebe sus ingresos; se convierte en la burla de Internet

Una usuaria publicó el perfil de una app de citas de un joven “politólogo” que busca una milf, pero no cualquiera, sino que dio especificaciones sobre los deseos que tiene.

Entre los requisitos para ser su milf están el no tener hijos, que tengan de entre 28 a 35 años y que compruebe sus ingresos, pues busca una con “trabajo fijo y profesional”.

Las exigencias del joven mexicano se hicieron virales en redes sociales, se convirtió en tendencia y ahora es la burla de Internet.

Busca milf; pide que compruebe sus ingresos y que no tenga hijos

Por medio de la cuenta de Twitter ‘Mrs.Preston’ se hizo público el perfil de un hombre que se define como “politólogo” quien busca una milf con puntuales especificaciones.

Como si fuera el puesto de una vacante, Camilo, usuario de una app de citas, dio detalles de los requisitos que necesita tenga la milf que está buscando. Estos son:

Entre 28 y 35 años

“SIN HIJOS”

Profesional

Con un trabajo fijo

“Que pueda demostrar sus ingresos”

Camilo dijo ser egresado de Los Andes, que dice vivir por el momento en Bogotá “por temas laborales”, pero anteriormente residía en México.

Busca milf sin hijos. (@MyrGzz / Twitter)

Justifica las características de su milf porque su “es era gerente de un banco prestigioso”

El joven que parece tener una visión muy clara, mencionó en su publicación que la razón por la que tiene las especificaciones en su milf, es porque obviamente aspira a más.

Esto debido a que su “ ex era gerente de un banco prestigioso , por eso no espero menos”.

Camilo ofreció por la milf de sus sueños, “una relación seria con posibilidades de matrimonio dependiendo de los que erra quiera para futuro”.

Finalmente, el usuario se disculpó por tanta “sinceridad” en sus especificaciones.

Se convierte en la burla de Internet por los requisitos que desea en su milf

La palabra “milf” se convirtió en tendencia de Twitter y Camilo fue gravemente trolleado por la manera en que redactó las especificaciones que busca en su futura pareja y las incoherencias que enlistó.

Y es que fueron diversas las razones que los usuarios utilizaron para burlarse de Camilo, una de ellas, la edad en la que busca a la milf.

“Después de leer que busca una MILF de 28 voy a tramitar mi credencial del INAPAM jajaja”. Comentario de @Coco_DQ.

“Lo de milf de 28 a 35 años o sea que para el la tercera edad empieza a los 36 o que?? (sic)” Comentario de @Zavaluche

“Milf de 28 a 35? Será que estoy envejeciendo pero juraría que una milf no puede ser menor de 40”. Comentario de @tomasc97

Por otra parte, hubo quienes se burlaron de él, por pedir una milf sin hijos , pero ¿Por qué?

El origen del término milf, proviene del acrónico ‘Mother I’d Like to Fuck’ , o bien, ‘Madre a la que me cogería’. Es por ello, que no se le perdonó la burla a Camilo.

“Milf de 28 a 35 años sin hijos? Pobre idiota, para empezar milf significa ‘Mother I’d Like to Fuck’”. Comentario de @MariettoPonce.

“Como es una MILF sin hijos??” . Comentario de @GioRosemary.

“El man”. Comentario de @armandofaso0.

Busca milf sin hijos, meme. (@armandofaso0 / Twitter)

“La m de milf es de mom, no?”. Comentario de @PortillogMayra.

“MILF sin hijos”. Comentario de @Salet_1.

Busca milf sin hijos. ( @Salet_1 / Twitter)

Los usuarios de Twitter se burlaron porque seguramente Camilo no sabría el significado de milf, pero hasta exigente de ponía pidiendo una milf sin hijos.