Ángel Del Villar, el llamado doctor de las estrellas, reapareció vestido de Irma Serrano, durante el homenaje que se le hizo a la actriz recién fallecida, en el teatro Fru Fru.

En entrevista, el Dr. Del Villar habló sobre la amistad que lo unió por varios años a Irma Serrano, recordando algunos de los momentos más felices que vivieron.

Asimismo, el Dr. Del Villar explicó el por qué de su atuendo e hizo una revelación muy personal sobre su estado de salud.

El sábado 4 de marzo se le rindió un homenaje de restos presentes a Irma Serrano, la actriz, cantante y política mexicana que murió dos días atrás, a los 89 años de edad.

El evento fue organizado por Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, en el Teatro Fru Fru, de la Ciudad de México.

García anunció que que el homenaje estaría abierto a todo el público, sin embargo, le fue negado el ingreso a dos polémicos personajes: Poncho de Nigris y Patricio Zambrano.

Años atrás, ambos personajes fueron vinculados sentimentalmente a Irma Serrano, sin embargo, su sobrino los acusa de haberle robado, de ahí que impidiera su ingreso.

Quien sí fue bien recibido fue el Ángel Del Villar, el doctor de las estrellas, quien llegó vestido y maquillado como Irma Serrano.

Cuando reporteros lo abordaron para preguntarle sobre su atuendo, el Dr. del Villar dijo a Edén Dorantes que esa era su forma de rendirle un homenaje personal a Irma Serrano.

Ángel Del Villar recordó cómo fue su cercana amistad con la actriz, mejor conocida como ‘La Trigresa’.

Así, contó de los viajes que hicieron por el interior del país y de lo bien que se lo pasó con ella, incluso cuando visitaban la Lagunilla.

A diferencia de Poncho de Nigris y Patricio Zambrano, el Dr. Del Villar afirmó que nunca se aprovechó de ella, pues su amistad era verdadera.

Al preguntarle cómo recordará a Irma Serrano, el Dr. Del Villar dijo que lo hará como una gran intérprete, aunque reconoció las limitaciones vocales que tenía.

Finalmente, Ángel Del Villar hizo una revelación muy personal, revelando que el diciembre pasado le detectaron cáncer.

“Ahorita curso por un estado de salud fuerte, me diagnosticaron cáncer el 15 de diciembre, estoy en tratamiento, no tengo ningún síntoma ya ahorita espero espero liberarla, si no, pues ahí le paso recados a Irmita allá arriba o abajo, no sé”

Ángel Del Villar, el 'doctor de las estrellas'