Según el ex manager de Kanye West, el rapero estaría desaparecido, tras tratar de localizarlo desde hace algunas semanas.

Luego de que semanas atrás el autonombrado Ye se viera envuelto en varios escándalos, debido a sus polémicas declaraciones y hasta su ruptura con Adidas, ahora el rapero vuelve a estar en el ojo del huracán.

Ya que su ex manager y asesor financiero Thomas St. John, declaró para RadarOnline que ha estado tratando de localizar a Kanye West durante semanas sin poder encontrarlo.

Lo que apunta a que Kanye West o Ye podría estar desaparecido, lo que ha hecho que en redes sociales se vuelva tendencia en Twitter.

A lo que los internautas han colocado anuncios preguntando dónde está Kanye West con el hashtag ‘Kanye West missing’ o en español, Kanye West desaparecido.

Kanye West (Agencia México)

Nadie a ha podido encontrarlo, Kanye West estaría desaparecido documentos lo constatarían

Según el ex manager del rapero de 45 años de edad, Kanye West no ha podido ser localizado por lo que estaría desaparecido.

Pues al tratar de entregarle semanas tras unos documentos, en los que se alegan sería una demanda por incumplimientos de contrato, Thomas St. John no ha podido hacerlo al no dar con el paradero de Kanye West.

Incluso, el ex manager dijo que en las últimas veces que pudo hablar con el rapero, Kanye West se mostró agresivo y dejó de pagar todas sus cuentas.

A esto varios medios han tratado de investigar sobre el paradero de Kanye West, a lo que rumores indican que incluso rompió su relación con sus abogados, quienes tampoco conocen saber dónde está Ye.

Asimismo, el diario The US Sun, pudo obtener un expediente judicial, en el cual se puede confirmar lo dicho por el ex manager de Kanye West

Documento en el cual se puede leer que no se ha podido notificar a Ye y a sus abogados, incluso: “En general, hemos tenido dificultades para confirmar la mejor dirección actual de Kanye West”.

A esto en dicho papel judicial se encuentran las tres direcciones conocidas de Kanye West las cuales específicamente se puede encontrar en California, donde Ye tiene diferentes domicilios; en Hidden Hills, en Malibú y en Calabasas.

Asimismo, en dicho documento también se precisa que Ye no ha realizado el pago de servicios como asesor y director financiero a Thomas St. John durante 18 meses, en el cual se especifica se pactó el pago de 300 mil dólares mensuales (poco más de 5.8 millones de pesos).