Una vez más la cuenta de Twitter de Kanye West ha sido suspendida tal y como reveló Elon Musk la madrugada de este viernes 2 de diciembre.

Tal y como dijo Elon Musk, actual dueño de Twitter, la cuenta del cantante Kanye West -quien ahora responde al nombre de Ye-, ha sido suspendida una vez más.

Pero ¿cuáles fueron las razones que orillaron a Elon Musk a tomar medidas contra Kanye West y suspender su cuenta de Twitter?

Tal y como indicó Elon Musk, la cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida por incitar la violencia, violando así las reglas de la plataforma.

En ese sentido, Kanye West publicó dos fotos: una de su logo presidencial de una esvástica encerrada en una estrella de David y de una foto poco favorecedora de Elon Musk.

“La cuenta de Kanye West está suspendida por incitación a la violencia, no por una foto poco favorecedora”

Se ha reportado que la cuenta de Twitter de Kanye West ha sido suspendida por Elon Musk por “incitar la violencia”.

Y aunque los tuits de Kanye West por los cuales su cuenta de Twitter no están disponibles, se especula que fue por mostrar el logo de su campaña presidencial para el 2024 .

Pues a través de su Twitter, Kanye West reveló que el logo de su campaña presidencial era un símbolo nazi -una esvástica- dentro de una estrella de David, símbolo religioso de los judíos.

Además, durante una entrevista, Kanye West reveló su admiración por Hitler y aseguró que el personaje hizo bastantes cosas “admirables” por su pueblo:

“De este tipo (Hitler) que inventó las autopsias e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones.”

Kanye West