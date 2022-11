La vida de Vicente Fernández ha estado expuesta por dos bioseries, pero fue su esposa doña Cuquita quien reveló si es cierto que el cantante le fue infiel y esto dijo.

Vicente Fernández tenía 82 años de edad cuando falleció el 12 de diciembre de 2021, por lo que su familia decidió honrar su memoria con una ofrenda en su rancho ‘Los tres portrillos’.

Doña Cuquita de 75 años de edad, reveló que decidieron abrir las puertas de su casa, para que el público de Vicente Fernández pudiera visitar su primera ofrenda de Día de Muertos.

La viuda del ‘Charro de Huentitán’ dice que ella no siente su ausencia, pues le gusta creer que está trabajando y que va regresar .

Doña Refugio Abarca tenía 17 años cuando Vicente Fernández le pidió matrimonio. Se casaron el 27 de diciembre de 1963 y permanecieron juntos 59 años.

La primera bioserie de Vicente Fernández reveló algunos de sus supuestos romances, por lo que doña Cuquita fue cuestionada sobre si es cierto que el cantante le fue infiel.

“A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, no me interesa”

Doña Cuquita