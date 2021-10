A través de redes sociales de manera oficial se anunció que el actor mexicano Diego Boneta protagonizará ‘At Midnight’.

Esta película exclusiva de Paramount Plus en la que participará interprete de Luis Miguel en la serie de Netflix, Diego Boneta será dirigida por el cineasta Jonah Feingold.

El anuncio del protagonismo de Diego Boneta en la cinta At Midnight también fue anunciado en la revista ‘Variety’ junto con otros detalles de la producción.

Y de acuerdo con el artículo, la película donde participará Diego Boneta, At Midnight, será una comedia romántica la cual seguirá la vida de Alejando y Grace.

En su publicación de Instagram el actor mexicano de 30 años de edad Diego Boneta señaló la película será un clásico de romance.

“It’s official... now let’s go make an all time classic! / Es oficial… ahora ¡vamos a hacer un clásico de todos los tiempos!”

Diego Boneta