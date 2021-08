Diana Golden llamó “mentiroso” a Alfredo Adame luego de que el famoso ofreciera una supuesta recompensa para quien encontrara a Laura Bozzo.

En entrevista con medios, Diana Golden aseguró que Alfredo Adame es “puro bla bla”, y recordó que a ella todavía le debe un millón de pesos .

Algunos famosos se han manifestado en contra de la reacción de Alfredo Adame ante la orden de aprehensión impuesta a Laura Bozzo.

Y es que, hace una semana, el actor ofreció pagar una recompensa de 100 mil pesos para dar con el paradero de Bozzo.

Ante tal situación, Diana Golden fue cuestionada sobre su opinión acerca del caso de la conductora y el ofrecimiento económico de su exesposo, Alfredo Adame.

Frente a los micrófonos del programa ‘De Primera Mano’, Diana Golden acusó a Alfrado Adame de ser “puro cuento” y “mentiroso”.

“Es puro cuento, no va a pagar nada, caramba; es puro bla bla el señor”, comentó.

Asimismo, la actriz hizo énfasis en la millonaria deuda que tiene Alfredo Adame con ella tras su divorcio.

“Todavía me debe a mí, me debe un millón de pesos porque me metió una pistola en la boca.”

Diana Golden