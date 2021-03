Diana Golden, reaccionó a las recientes polémicas en las que está involucrado Alfredo Adame, con quien estuvo casada hace años.

Tal parece que Alfredo Adame no deja de estar en medio de la polémica, y es que, tras su conflicto con Rey Grupero , quien denunció al actor por haber recibido supuestamente amenazas de su parte, ahora, su exesposa, Diana Golden, reaccionó a la situación.

Hay que recordar que hace más de 15 años, la actriz, Diana Golden se casó con Alfredo Adame, aunque duró muy poco, ya que anteriormente reveló que el matrimonio fue un arreglo para que ella pagara menos impuestos, debido a que es de origen colombiano.

Sin embargo, Diana Golden también mencionó que su relación con Alfredo Adame no había terminado del todo bien, por lo que dio de qué hablar con sus recientes declaraciones sobre el actor en el programa ‘De Primera Mano’.

“A él le gusta andar en los juzgados, él siempre está peleando con alguien. Todos los días se levanta y dice: ‘¿Con quién me peleó hoy, a quién voy a fregar hoy?’ Vive amargado, no sé cómo puede vivir tan amargado”. Diana Golden

De la misma forma, la actriz colombiana aseguró que Alfredo Adame insulta a todas las mujeres, pese a que “las defiende” de hombres que las agreden, hecho que Diana Golden dijo no entender.

“Que va a defender a las mujeres de hombres como él, que insulta a todas las mujeres, porque a todas nos insulta”. Diana Golden

Diana Golden pide a Alfredo Adame que le pague la demanda que ganó

Diana Golden, de 55 años de edad, aprovechó la entrevista con el programa de espectáculos para mandarle un fuerte mensaje a Alfredo Adame sobre la demanda por daño moral que ella ganó.

“A mí que me pague. Yo ya le gané la demanda. A mí me tiene que pagar y eso ahorita lo está viendo la abogada con el juez, porque él me tiene que pagar y tiene que darme una disculpa pública”. Diana Golden

No obstante, la famosa detalló que la cantidad que le debe Alfredo Adame es aproximadamente de 20 mil pesos , pero cuestionó el porque no le ha pagado si “dice que es muy millonario”, además de presumir autos lujosos.

Es así que Diana Golden no dudó en exponer al actor, afirmando que su casa tiene un valor de millones de pesos, pero no sería de él, pues de acuerdo con la artista, la propiedad estaría a nombre de la familia de Mary Paz Banquells , quien también estuvo casada con Alfredo Adame.