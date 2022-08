Alfredo Adame sigue sin pagarle a Diana Golden, quien lo demandó por daño moral. La actriz reveló que la deuda aumentó y no solo debe a ella.

Desde el años pasado, Diana Golden le ganó una demanda al actor y este le debía pagar cerca de 18 mil pesos, suma que se ha negado a apagar.

El también conductor manifestó que él no tenía empleo y estaba en quiebra, por lo que no podía saldar la deuda con su exesposa.

Sin embargo, hace unos meses Alfredo Adame ganó un millón de pesos en el reality ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

A pesar de eso, el actor se niega a pagarle a Diana Golden y cuando lo cuestionan sobre esta deuda, asegura que le va dar a la actriz un boleto para Colombia, lugar del que es originaria.

La actriz ya no ha querido dar declaraciones sobre su expareja, pues asegura que ese tema tiene que ser visto por su abogado.

Diana Golden y Alfredo Adame (Agencia México )

Diana Golden asegura que la deuda de Alfredo Adame sigue aumentando

Alfredo Adame tenía una deuda de 18 mil pesos con Diana Golden , luego de que un juez resolviera a su favor la demanda por daño moral.

Esto ocurrió en 2021 y el actor sigue debiendo, por lo que esta cantidad va aumentando, según información de Diana Golden.

“De lo que me debía, ya debe 30 mil pesos a los tribunales y esos ya no me los debe a mí, se los debe al Tribunal Superior de Justicia y no con ellos no me metería, pero bueno, como el señor es implacable, no le importa” dijo Diana Golden.

La actriz aseguró que la cantidad que Alfredo Adame adeuda, no sería para ella, pues le debe pagar a su abogados.

Por otro lado, Diana Golden reaccionó a las recientes declaraciones de Alfredo Adame donde dijo que no quería ver a sus hijos cuando muriera.

Alfredo Adame y Diana Golden (Agencia México)

“No tengo ninguna opinión al respecto, pobrecito, lo más chistoso es que dijo que cuando se muera, cuando se muera aunque quisiera verlos, ya no los va a ver” bromeó la actriz sobre su expareja.

Diana Golden volvió a manifestar que ya no quería hablar de Alfredo Adame, pues tenía otras cosas en que pensar, como en una nueva serie donde participa.

“Vengo en la cuarta temporada de una serie muy fuerte con Televisa-Univisión” explicó Diana Golden sobre sus nuevos proyectos.

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casado durante un año, pero no terminaron en buenos términos y siguen manteniendo una lucha legal.