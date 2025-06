Valerie Mahaffey murió el 30 de mayo de 2025 a los 71 años de edad en Los Ángeles, California.

La actriz era conocida por su participación en Esposas desesperadas, The Doctors, Glee y Dead to Me.

¿De qué murió Valerie Mahaffey, actriz de Esposas desesperadas?

De acuerdo a la información preliminar, Valerie Mahaffey murió tras una batalla contra el cáncer.

La noticia habría sido dada por su publicista, Jillian Roscoe y su esposo, el actor Joseph Kell.

En un comunicado, su esposo, Joseph Kell, emitió un emotivo mensaje a través de su perfil de Facebook:

“He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más queridas.” Joseph Kell

Asimismo, su hija, Alice Richards, también compartió un mensaje en redes sociales:

“No tengo palabras ahora mismo. El cáncer apesta. Te buscaré en todos los momentos divertidos de la vida”. Alice Richards

Valerie Mahaffey (CBS / Getty Images)

¿Quién era Valerie Mahaffey?

Valerie Mahaffey nació el 16 de junio de 1953 en Sumatra, Indonesia; fue una actriz estadounidense reconocida por sus papeles en cine, televisión y teatro.

Valerie Mahaffey comenzó su carrera en Broadway en los años 70, desarrollando en la actuación por casi cinco décadas.

Éstos son algunos títulos de su carrera en teatro, televisión y cine:

Dracula

Doctor en Alaska

Mujeres desesperadas

Seinfeld

ER

Glee

Dead to Me

El joven Sheldon

French Exit

Sully

Seabiscuit

The 8th Day

Su interés por la actuación comenzó en su adolescencia, donde participó en producciones escolares y locales antes de mudarse a Nueva York para perseguir una carrera profesional.

La pasión por la actuación la llevó a estudiar en la Universidad de Texas en Austin, donde se formó en artes escénicas.

Valerie Mahaffey era conocida por interpretar papeles con una respectiva intensidad emocional, lo que la convirtió en una actriz destacada por sus fans y por los críticos.

Ademas de ello, Valerie Mahaffey era conocida por su calidez, sentido del humor y profesionalismo.

Valerie Mahaffey (Kharen Hill / Getty Images)

Compañeros de trabajo la describían como una persona generosa en los sets, con una habilidad única para conectar con las audiencias.