Memo del Bosque murió a un mes de anunciarle a sus seguidores que se encontraba en la lucha más dura de su vida.

Este 7 de abril, familiares del productor televisivo Memo del Bosque comunicaron su muerte a través de Instagram.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”

Memo del Bosque