El actor Malcolm-Jamal Warner de 54 años de edad, murió en Costa Rica, informaron autoridades luego de que lo encontraron la tarde del 20 de julio.

Pero ¿de qué murió Malcolm-Jamal Warner? El actor de El show de Bill Cosby ya tiene causa de muerte aparente que te compartimos.

Malcolm-Jamal Warner de El show de Bill Cosby murió en Costa Rica

El gremio de la actuación en Hollywood está de luto luego de que se informó la muerte de Malcolm-Jamal Warner, el actor de El show de Bill Cosby, por aparente ahogamiento.

Malcolm-Jamal Warner, actor. (Agencia México)

Según información dada por policías de Costa Rica, Malcolm-Jamal Warner fue encontrado el 20 de julio por la tarde sin signos vitales a causa de ahogamiento.

Los hechos sucedieron cerca de Playa Cocles, ubicada en Limón, Costa Rica, donde Malcolm-Jamal Warner habría sido reportado como perdido.

La explicación policiaca es que Malcolm-Jamal Warner fue arrastrado por una corriente en el mar que lo atrapó y por lo que no pudo ser encontrado hasta el domingo 20 de julio.

Hasta el momento la familia de Malcolm-Jamal Warner no ha informado más detalles de la muerte del actor de El show de Bill Cosby, pues se mantienen lejos del ojo público.

Y es que incluso se desconoce el nombre de la esposa e hija de Malcolm-Jamal Warner.

El último proyecto de Malcolm-Jamal Warner era un podcast llamado Not All Hood

Si bien Malcolm-Jamal Warner era reconocido por participar en El show de Bill Cosby y Malcolm & Eddie, recientemente estrenó su podcast Not All Hood.

Uniéndose a la fiebre de los podcast, Malcolm-Jamal Warner estrenó Not All Hood, que buscaba dar una mirada de las “experiencias” de la comunidad afroascendiente en Estados Unidos.

Junto a Malcolm-Jamal Warner estaban en el micrófono:

Candace O. Kelley de 36 años de edad

Weusi Baraka de edad desconocida

El más reciente episodio de Not All Hood de Malcolm-Jamal Warner fue lanzado el 18 de julio bajo el tema ‘Por qué el barrio merece más respeto, Georgia Me revela la verdad’ siendo este el tercer episodio de la segunda temporada.

Con información de ABC7 y TMZ.