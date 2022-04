¿De qué murió el novio de Lalo España? Te contamos los detalles sobre el fallecimiento de Ranferi Aguilar. A casi diez años de su muerte, el actor de ‘Vecinos’ sigue recordando a quien fuera su pareja por seis años.

En entrevista con Yordi Rosado, Lalo España recordó lo difícil que fue para él hablarle a sus familiares y amigos sobre sus preferencias sexuales, aunque siempre tuvo claro que era gay.

En este sentido Lalo España señaló que su novio Ranferi Aguilar le ayudó mucho en este proceso de aceptación; sin embargo, lamentablemente su pareja murió en el año 2012.

Tras defender a Eugenio Derbez por las críticas que ha recibido tras ganar el Oscar por la película ‘CODA, Lalo España ofreció una entrevista para Yordi Rosado en donde habló de varios aspectos de su vida.

Uno de los momentos más complicados que le ha tocado vivir a Lalo España ha sido la muerte de su pareja Ranferi Aguilar. A casi diez años de fallecimiento el famoso sigue recordando a su pareja.

Lalo España confesó que conoció a Ranferi Aguilar en un bar de la Zona Rosa. De inmediato hubo una gran conexión y comenzaron una relación.

Sin embargo Ranferi Aguilar murió en el 17 de junio del 2012 a causa de una neumonía.

“Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones… Murió muy joven a los 28 años, fue un proceso de esos que me enseñó que no la tenemos comprada y que hay que estar bien con tus seres queridos [...] entender que no somos tan fuertes, que somos vulnerables, que la vida se va rapidísimo y que es importante estar en paz, procurar la paz”

Lalo España