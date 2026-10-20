El actor Carlos Miguel Suárez es recordado por su personaje de “Poncho” junto a Roberto Tello conocido como “El Koreano”.

Aunque Carlos Miguel Suárez se retiró en 2012 tras un secuestro que vivió en la CDMX; sin embargo, en ocasiones tenía pequeñas participaciones en televisión, pero ¿qué más se conoce del actor?

Te compartimos sobre Carlos Miguel Suárez con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere el actor Carlos Miguel Suárez; se retiró para vender tacos

¿Quién fue Carlos Miguel Suárez?

Carlos Miguel Suárez Soto fue un actor conocido por su personaje de Charly junto a El Koreano, en dos telenovelas de Televisa.

El actor Carlos Miguel Suárez tenía principalmente papeles como villano. Sin embargo, desde el 2012 se retiró por un secuestro que vivió que le imposibilitó volver a actuar.

Además de que Carlos Miguel Suárez dijo que prefirió retirarse por las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el secuestro, mencionó que la industria de la actuación ya había cambiado y no le daban trabajo.

Carlos Miguel Suárez, actor.

Posteriormente, Carlos Miguel Suárez intentó tener un regreso a la actuación en 2019 junto a Roberto Tello en una obra de teatro en donde revivieron a sus personajes.

Para 2022, Carlos Miguel Suárez volvió a aparecer en las telenovelas con el personaje de un guardia de seguridad en la telenovela Mi Fortuna Es Amarte.

¿Qué edad tenía Carlos Miguel Suárez?

Carlos Miguel Suárez tenía 66 años de edad, pues nació el 30 de enero de 1960.

Carlos Miguel Suárez, actor.

¿Quién era la esposa de Carlos Miguel Suárez?

Se desconoce quién era la esposa de Carlos Miguel Suárez.

¿Qué signo zodiacal era Carlos Miguel Suárez?

Carlos Miguel Suárez era del signo zodiacal de Acuario, pues nació un 30 de enero.

¿Cuántos hijos tenía Carlos Miguel Suárez?

Carlos Miguel Suárez tenía dos hijas, pero se desconocen sus identidades.

Carlos Miguel Suárez, actor.

¿Qué estudió Carlos Miguel Suárez?

Se desconoce el grado de estudios de Carlos Miguel Suárez

¿En que ha trabajado Carlos Miguel Suárez?

En la actualidad Carlos Miguel Suárez era vendedor de tacos en un puesto ambulante en la CDMX.

Sin embargo, Carlos Miguel Suárez también fue actor participando en estos proyectos:

Mi fortuna es amarte

Amigos y rivales

Soñadoras

Tú y yo

Volver a empezar

Mujeres engañadas

Las vías del amor

Mujer de madera

Muchachitas como tú

Libre para amarte

Amores con trampa

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Muere el actor Carlos Miguel Suárez; se retiró para vender tacos

Carlos Miguel Suárez murió hoy 20 de octubre de 2026, informó su colega y amigo Roberto Tello por redes sociales.

Aunque Carlos Miguel Suárez tenía años sin un papel grande en las telenovelas, al actor se el recordaba por su papel de “Poncho” junto a “El Koreano”.

Además, en 2019 reapareció compartiendo que se dedicaba a vender tacos tras un secuestro que vivió, que describe como más “una maldad” porque de ser un secuestro exprés pasaron a golpearlo brutalmente.

Debido a que Carlos Miguel Suárez tenía años alejado del espectáculo, se desconocen las causas de su muerte y si habrá un funeral público para el actor.