¿Belinda está grave? Revelan que debido a su estado de salud se ha tenido que modificar las grabaciones de Mentiras, la serie.

El pasado 20 de marzo, Belinda -de 34 años de edad- alarmó a sus seguidores al cancelar su presentación en la Expo Feria Coatza tras presentar problemas de salud.

En medio de las especulaciones, Belinda se mostró desde el hospital, aunque no quiso dar más detalles sobre su estado de salud.

Fue su mamá, la señora Belinda Schüll, quien reveló que su hija se encontraba recuperándose luego de que se sometió a una cirugía de emergencia.

En medio de las especulaciones sobre la salud de Belinda, actores de Mentiras, la serie hablaron sobre cómo el estado de la cantante ha afectado las grabaciones.

Tras confirmar que estaba enfrentando un problema de salud, Belinda se negó a revelar las causas médicas que la llevaron a estar hospitalizada.

En entrevista con varios medios de comunicación, la mamá de Belinda confirmó que su hija fue operada para quitarle un tumor, que afortunadamente había sido benigno.

Pese a que la señora Belinda Schüll señaló que su hija se encontraba bien, Belinda ha tenido que recuperarse por lo que no ha podido cumplir con sus compromisos laborales.

El estado de salud de Belinda no solo provocó que tuviera que cancelar su presentación en la Expo Feria Coatza, sino que también estaría afectado las grabaciones de Mentiras, la serie.

Así lo dieron a conocer compañeros de Belinda en Mentiras, la serie y revelaron cómo está haciendo la producción para poder seguir la grabación sin la presencia de la cantante.

En entrevista compartida por Venga la Alegría, la actriz Diana Bovio confesó que Belinda no la esta pasando muy bien por su problema en su salud.

Sin querer meter una indiscreción, Diana Bovio -de 35 años de edad- se limitó a decir que esperaba que Belinda pronto pudiera regresar a las grabaciones de Mentiras, la serie.

“Pues sí (no la está pasando bien de salud), o sea, digo, eso es como un tema muy personal y creo que no me corresponde a mí hablar de eso, solo lo que puedo decir es que deseo que esté súper bien y que regrese pronto al set porque la extrañamos y la queremos”

Diana Bovio