Danna Paola habló sobre el escándalo que se ha generado en redes sociales debido a que ella y Belinda eligieron el mismo vestuario para promocionar sus nuevos proyectos.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Danna Paola reiteró que no tiene intención de competir con Belinda e incluso le lanzó algunos cumplidos.

Sin embargo, Danna Paola no pudo evitar dejar en evidencia que Belinda es quien se niega a terminar con su supuesta rivalidad, pues se ha negado a colaborar con ella.

Danna Paola: “¿Cuál es el afán de querer competir?”

Hace unos días, Danna Paola y Belinda publicaron en redes sociales unas fotos en las que se le ve lucir el mismo vestuario, confeccionado por la diseñadora española María Escoté.

Entonces, los fans de Danna Paola y Belinda se enfrascaran en una pelea, asegurando que a su artista le lucía mejor el enterizo multicolor.

Cuestionada al respecto por el porgrama ‘Ventaneando’, Danna Paola lamentó una vez más que se busque ponerlas a competir, cuando ella al menos, no tiene esa intención.

Fue así que incluso aprovechó para lanzarle un halago a Belinda por cómo lució el atuendo que inició la nueva polémica entre ambas.

“¿Qué te digo?... Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema?, que justo cuando no pides explicaciones… ahí está, o sea yo, ¡fuck! Es que a mi me da mucha risa, yo digo ¡joder!, ¿pero cuál es el afán de querer competir?” Danna Paola

Danna Paola revela que Belinda no quiso hacer una canción con ella

Danna Paola comentó que tan no tiene problemas con Belinda que ella misma le planteó la posibilidad de colaborar en una canción .

Pero sus buenas intenciones fueron bloqueadas por la prometida de Christian Nodal, pues Danna Paola reveló que se negó a la propuesta.

“En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que ‘no’ y dije ‘¡ay, bueno!, perfecto’” Danna Paola

Danna Paola afirma que “admira” a Belinda

Aún así, la exprotagonista de ‘Elite’ dijo que sigue teniendo en muy buen concepto a Belinda, pues ha forjado una carrera digna de reconocimiento.

“Yo de verdad respeto muchísimo, la respeto mucho, la admiro, por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera”

Danna Paola reconoció que muchas veces los desencuentros entre artistas sugen por sus fans, que buscan encumbrarlas, aunque eso dé pie a paleas. Ante ello, comentó:

“Al final también a veces los fandoms se ponen en contra y (dicen) ‘esto, que el otro’. Digo ‘bueno, cada quién’, ahora sí que cada quien sus cubas, como decimos aquí en México, y opino que hay muchos styles en el mundo, las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté...” Danna Paola

Danna Paola: “Yo no lo hice para joder a nadie”

Sobre cómo y cuando hizo la sesión de fotos con el polémico atuendo, Danna Paola comentó que cuando ella lo usó, hace ya un tiempo, le aseguraron que era la primera en ponerselo.

“Yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo, yo no lo hice para joder a nadie, yo ni sabía, imagínate, y creo que no viene por ahí, entonces, si usted quiere comprarlo, ¡cómprelo, está bien padre!, usémoslo todas, ¿Qué necesidad?... digo, no hay exclusividades en las cosas, ¡por el amor de Dios!”.

Danna Paola subrayó que no es la primera vez que estas situaciones se presentan en el medio artístico, recordando que en unos premios Shakira y otra famosa usaron el mismo vestido.

“Se cagaron de risa, digo, ¡basta! it’s ok (está bien), no metamos cizaña en donde no hay” Danna Paola

Sobre el rumor de que la coincidencia de atuendo con Belinda le hibiera generado problemas con su disquera, la intérprete de ‘Mala Fama’ subrayó: