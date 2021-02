En entrevista con Yordi Rosado, Danna Paola narra que fue drogada en un antro en España y despertó en un hospital.

Danna Paola alcanzó fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix ‘Élite’, sin embargo su experiencia de grabar en España no fue de todo agradable pues en un antro varios hombres la drogaron.

En entrevista para Yordi Rodado, la cantante reveló que durante su estancia en Madrid, España acudió a un bar con un amigo y ahí varios hombres le pusieron algo en su bebida .

En el video la también actriz reconoció que no recuerda mucho de lo que pasó en la noche, pero terminó en el hospital. Afortunadamente no pasó a mayores y ahora lo puede contar como una mala experiencia.

¿Cómo fue drogada Danna Paola en Madrid?

Danna Paola contó que había ido un amigo de México por lo que decidió salir a un antro en donde solía haber un DJ que tocaba música latina. Aunque se encuentra en contra de ligar en ese tipo de lugares, accedió acercarse a un grupo de hombres que se encontraban en el establecimiento.

En un momento su amigo se fue al baño y fue cuando notó que otra persona se había acercado y le preguntó su ese era su vaso. Ella nunca desconfió por lo que lo agarró y tomó de su bebida.

Sin embargo comenzó a sentirse muy mal, Danna Paola detalló que ya no tenía fuerzas y comenzó a tener muchas ganas de dormir. De inmediato supo que algo no estaba bien, aunque trató de no mostrarlo a las personas que se encontraban en la mesa.

“No pasaron ni diez minutos, dejo mi vaso y comenzamos a platicar y no me di cuenta de que había llegado alguien atrás, de repente me dice ‘este era tu vaso, ¿no?’. Me regresa mi vaso, me lo tomo y me empecé a marear” Danna Paola

En ese momento le pidió a su amigo que se fueran, mientras que el grupo de hombres insistían a que se quedarán. Afortunadamente pudieron salir, pero de ahí no recuerda cómo es que terminó en el hospital.

“No me acuerdo qué pasó, entre el lugar y como llegué a mi casa y como llegué al hospital" Danna Paola

Danna Paola destacó que son ese tipo de situaciones de la que las mamás advierten, pero nunca se hace caso de no aceptar bebidas por parte de desconocidos, no ligar con este tipo de personas.

“Por más fuertes que seamos, por más independientes, yo me cuido sola, porque si nos podemos cuidar solas, no sabemos las intenciones de los demás" Danna Paola

Además, explicó que la policía local quiso investigar lo ocurrido, pero ella prefirió no llevar el lamentable inconveniente a ese punto.

La cantante destacó que esta situación se ha convertido en una lección de vida y la ha hecho estar más atenta a todo este tipo de cosas.