Danna Paola, de 28 años de edad, le dio la razón a Eiza González, quien recientemente reprochó a los mexicanos por no brindarle su apoyo cuando ella triunfa en el extranjero.

Durante su participación en la Met Gala 2024, Eiza González, de 34 años de edad, afirmó que se siente muy orgullosa de ser mexicana.

Sin embargo, la actriz que ha trabajado con figuras de Hollywood, confesó:

En entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Danna Paola dijo identificarse con la declaración de su compatriota Eiza González sobre el poco amor de México:

Así lo dijo la cantante, quien lleva varios meses en medio de la controversia por su afirmación de que prefiere a España sobre México, su país de origen.

Aunque no quiso adentrarse mucho en el tema, Danna Paola dijo que ella también llega a sentir poco apoyo de los mexicanos de vez en cuando.

Sin embargo, la también actriz quiso aligerar su afirmación, asegurando que no le da mucha importancia al tema.

“Pues yo creo que sí, a veces [me he sentido igual], pero… y yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”, subrayó la intérprete de ‘Mala fama”.

Danna Paola