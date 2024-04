A Danna Paola le están lloviendo las críticas. A la cantante y actriz mexicana la están funando en redes sociales por decir que prefiere a España sobre México.

Recordemos que Danna Paola -de 28 años de edad- vivió un tiempo en España por su participación en la serie Élite.

La cantante se enamoró del país y su cultura por lo que en cuestión de semanas copió el acento y hasta la fecha habla como española aunque esté en México, por lo que constantemente la critican y se burlan de ella.

Hoy la polémica aumenta y es que la artista acaba de hacerle un desaire a los mexicanos, sus mayores fans...

Danna Paola, cantante. (@dannapaola)

Ya es abril, pero Danna Paola vuelve a ser víctima de la funa por preferir a España sobre México

Como parte de la promoción de su álbum Childstar, Danna Paola asistió al programa chileno FM Dos, donde hizo una desatinada declaración.

Durante el juego “Qué prefieres”, donde Danna Paola debía decidir que le gustaba más ante dos opciones, la cantante desairó a México.

Cuando la anfitriona le preguntó: ¿España o México? Sin pensarlo, la cantante mexicana respondió: España.

Le llueven críticas a Danna Paola por preferir a España sobre México

El desaire que Danna Paola le hizo a México rápidamente se viralizó por lo que sus fans y detractores la están funando en redes sociales.

“Ya hizo todo para arruinar su mediocre carrera musical, nadie la topaba mas que por las novelas infantiles, ahora la bebe o la derrama”, “Siento que la nueva Danna Paola se está apropiando culturalmente de la catarina de ‘Bichos’. No se vale”,

“Cancelaron a Angela Aguilar por decir que tiene sangre argentina, a Yahritza y su Esencia porque no les gusta la comida mexicana, espero que la cancelación a Danna Paola sea peor porque ella desde niña come y vive de México y su gente.

“Desde hoy me declaro hater de Danna Paola, es una pendeja”, “Todos los babosos que sacaron las garras por Danna Paola ayer, espero que no sean mexicanos porque si no, se van a arrepentir de haberlo hecho”, expresan.

Hasta el momento, Danna Paola no ha comentado nada al respecto.