Eiza González de 34 años de edad reclama que su amor a México no se le regrese por andar brillando en otro país, estas fueron sus contundentes declaraciones.

Eiza González ha impactado por su aparición en la Met Gala 2024, siendo la única mexicana en acudir al importante evento de moda.

A pesar que la actriz cautivo con un vestido tomando como inspiración sus orígenes, ha revelado que no siente el mismo amor de su fans mexicanos.

El cambio de look de Eiza González a días de estrenar su nueva serie de Netflix El Problema de los tres Cuerpos

Eiza González se ha convertido en una de las actrices más destacadas de la actualidad, y por ello nuevamente hizo su entrada triunfal en la Met Gala 2024.

La actriz ha buscado un lugar en Hollywood, tarea que le ha dado frutos en su carrera profesional y que ha puesto en alto a México en cada uno de sus proyectos.

Eiza González lleva varios años viviendo en Estados Unidos luego de decidir buscar sus sueños en Hollywood, y ha disfrutado de varios éxitos alcanzados.

Eiza González ha demostrado ser una actriz que siempre recuerda sus orígenes, mismo que se ha visto reflejado en su aparición en la Met Gala 2024.

En donde lució un hermoso vestido en color rosa capturando la esencia de la moda y la naturaleza de México, que rindió homenaje a la orquídea mexicana.

Sin embargo, expresa que su amor a México no se le regrese por andar brillando en otro país y estas fueron sus contundentes declaraciones:

“Me siento siempre como lo he dicho toda la vida me siento muy orgullosa de ser mexicana pero aveces no siento el mismo amor de regreso pero bueno yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”

Eiza González