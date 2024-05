“Hay mucho odio en el mundo”, dijo Danna Paola cuando le cuestionan sobre la controversial respuesta que dio asegurando que prefiere a España sobre México.

Mucho ha dado de qué hablar Danna Paola de 28 años de edad, cuando decidió cambiarse el nombre artístico a ‘Danna’, para luego meter la pata tremendamente en una entrevista en España.

Ante ello, la prensa le cuestionó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde aseguró que lo que dijo sobre España lo sacaron de contexto solo para tirarle hate.

Danna Paola admite ya no es la niña linda: “Me gusta coger”, le confiesa a Burrita Burrona

Pero no solo eso, sino que ya dio un ‘safo’ a hacer una pronta colaboración con Belinda, pues no se mostró muy contenta con los corridos tumbados que anda haciendo.

Danna Paola quería darle la vuelta a las preguntas sobre sus declaraciones de preferir España sobre México, pero al final dijo que todo se lo inventaron porque el hate no para.

A través de una entrevista hecha por ‘Qué buen chisme’, Danna Paola se negó a hablar de controversias que le generan en redes sociales.

Pero a pesar de que aseguró que ama a México y que se siente orgullosísima de su país, terminó por asegurar que su respuesta fue sacada de contexto.

“Soy mexicana, cómo no voy a amar mi país, y soy la primera que cada vez que sale de mi país, fui muy orgullosa de llevar a mi país a todos lados”.

Danna Paola explicó que a su punto de vista “hay mucho odio en el mundo”, señalando que esto lleva a que cualquier cosa sea sacada de contexto.

Por ello, justificó su respuesta a preferir España sobre México, diciendo que “siempre he amado a mi país”, para asegurar que solo sacaron todo de contexto “para tirarme hate”.

Asimismo, Danna Paola deseó que todos los haters encuentren “algo mucho mejor y positivo” para que cambien su perspectiva.

Danna Paola niega sus declaraciones sobre México, para también hacerlo con una colaboración con Belinda.

A pesar de que la cantante se mostró muy emocionada cuando le cuestionaron si trabajaría con Belinda, despreció que ahora ande en los corridos tumbados.

Y es que enseguida dijo que sí colaboraría con ella, “cuando regrese al pop”.

Danna Paola dijo que en todo caso sí colaboraría con Belinda, pero “en una fusión”, sin decir más al respecto.

“Con Belinda también ¿por qué no? No se nos ha dado porque se anda haciendo corridos tumbados, cuando hagamos pop claro que sí (...) No estoy ahí -en corridos tumbados- pero yo creo que una fusión o algo así estaría muy cool”.

Danna Paola, cantante.