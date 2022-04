¿Danna Paola estará en Tecate Pal Norte? Esto sabemos

A horas de que inicie el tan esperado festival de música, se rumora que Danna Paola estará en Tecate Pal Norte, pero ¿es verdad? Esto sabemos.

Este rumor surgió luego de que el conductor de televisión Lalo Elizondo, vía Twitter, asegurara que Danna Paola será una de las artistas sorpresas en Tecate Pal Norte edición 2022.

¿Danna Paola estará en Tecate Pal Norte? (@LaloElizondoTV / Instagram)

Por lo que seguidores del periodista de espectáculos rápidamente quisieron saber si Danna Paola subirá a uno de los escenarios este viernes primero de abril o mañana sábado.

Sin embargo, Lalo Elizondo no dio más información al respecto sino fue un cibernauta quien se atrevió a asegurar que será hoy cuando la cantante mexicana dé la sorpresa.

¿Danna Paola estará o no en Tecate Pal Norte?

Hasta el momento ni Danna Paola ni los organizadores de Tecate Pal Norte han mencionado nada. Ninguno se ha tomado el tiempo para confirmarlo ni desmentirlo.

Pero hay razones para creer que es verdad ya que el pasado jueves, Danna Paola habría sido vista en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo ubicado en Monterrey.

Al percatarse que la prensa notó su presencia y que sus fans comenzaban a buscarla, emprendió huida para evitar ser acechada.

Y es que a la actriz y cantante le produce ansiedad estar rodeada de mucha gente, según confesó tiempo atrás.

Danna Paola en el Milan Fashion Week (Reuters / IPA/Sipa USA via Reuters Connect)

¿Qué artistas y agrupaciones estarán en Tecate Pal Norte?

La décima edición de Tecate Pal Norte se llevará a cabo los días 1 y 2 de abril de este 2022, nuevamente tomará como escenario el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

El cartel está encabezado por The Strokes, banda que regresa a Monterrey después de siete años de ausencia. Así como contará con la presencia de Caligaris, Fobia, Los Claxons, Morat, Simple Plan e Inspector.

La Guyana ciega, Los no tan tristes: gera mx, Los pericos, Love of lesbian, Moenia, Daniel me está matando, Lost Acapulco, Lucyebell.

Natanael Cano, Tainy, Alex Fernández, Camilo Séptimo, Francisca Valenzuela, Kenia Os, Siddartha, Mariana Bo, Majo Aguilar y Elefante, también estarán presentes.