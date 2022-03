Danna Paola iba a ser Selena en la serie de netflix

Danna Paola ha forjado su carrera desde que era una niña. Comenzó trabajando en la novelas infantiles y rápidamente se convirtió en un icono juvenil. Recientemente, la cantante de 26 años, confesó que ella interpretaría a Selena Quintanilla, en la serie de Netflix, pero renunció.

La bioserie de Selena, realizada por Netflix , se estrenó a finales de 2020. La actriz que le dio vida a la diva del Tex Mex fue Christian Serratos y cuenta con dos temporadas. Según relató Danna Paola en el podcast “No Hagas lo Fácil”, de Juanpa Zurita, ella le iba a dar vida a Selena.

Danna Paola ya se había preparado para el papel, incluso aprendió hablar con Selena , ya que era uno de sus sueños interpretar a la cantante.

Lamentablemente, la agenda de Danna Paola estaba saturada y no pudo comenzar el rodaje porque tenía compromiso que no podía cancelar.

Realizó el casting y su preparación fue ardua, pero por tiempo no logró hacer el papel. Hasta el momento Danna Poala tiene esa “consquillita” por no poder actuar en la serie.

Contó que se encontraba grabando la serie “Élite” cuando la llamaron para actuar como Selena. Danna Poala realizó el casting como todas las aspirantes, pero los ejecutivos de Netflix le aseguraron que el papel de Selena era de ella.

La actriz conocida como Lú en “Élite”, estaba consolidando su carrera como solista y tuvo que decidir entre el papel o seguir su camino en la música.

La interprete de “Oye Pablo” estaba en un dilema, ya que tenía que decidir entre seguir actuando y realizar el papel de Selena o su carrera musical. Por eso decidió tener ayuda de la numerología.

“En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que canta, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres”.

Danna Paola