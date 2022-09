Todo parece indicar que Danna Paola está harta de que la red social Instagram quiera ser como TikTok.

A través de una de sus stories, la cantante de ‘XT4S1S’ dejó ver su molestia por la manera en que funciona en actualmente la plataforma que pertenece a Meta.

En dicha publicación, Danna Paola agradeció primero la interacción que tuvo con sus seguidores en TikTok y en Instagram, aunque en está app solo pudo estar por diez minutos, lo que causó su queja.

Visiblemente molesta, Danna Paola se pronunció por la actualidad de la que al parecer es su red social favorita.

Danna Paola quejándose porque Instagram quiere ser como TikTok (@dannapaola / Instagram)

“Make Instagram, Instagram again. Por favor, estoy harta, muy harta de que Instagram no le dé prioridad a las fotos, ¡Instagram no es TikTok! ¡Por favor!”, gritó Danna Paola.

Dejando en claro que no está para nada contenta, ya que se encuentra con más videos que imágenes fijas en Instagram, una app que fue creada especialmente para contenido fotográfico.

Para nadie es un secreto que las redes sociales que existen en la web quieren copiar la formula exitosa que ha conseguido TikTok que desde la pandemia es la lider de las plataformas.

Por tal motivo, cada vez es más frecuente que redes como YouTube, Facebook y el propio Instagram incorporen videos en los feeds de las personas para conseguir más interacción y hacer crecer su número de usuarios.

Sin embargo, a Danna Paola y a un número significativos de internautas les ha provocado molestia no poder interactuar en sus app como antes lo hacían.

Danna Paola 😓 pide que Instagram vuelva a ser Instagram y deje de intentar ser TikTok 🤯 #DannaPaola #Instagram 📲 Posted by sdpnoticias on Saturday, September 24, 2022

Danna Paola está harta de que Instagram quiera ser TikTok; calma su molestia agradeciendo a sus fans

Además de mostrarse harta porque Instagram quiere ser como TikTok, Danna Paola se calmó un poco agradeciendo a sus fans por el “sold out” que hicieron para sus conciertos que estará dando en estos meses y hasta el año que viene.

“Ahora, antes que nada, gracias infinitas por comprar boletos para ir a ver ‘Éxtasis Tour’ en toda la gira”, mencionó la cantante mexicana, quien también mencionó que sus dos fechas para febrero del 2023 en el Auditorio Naciona l estaban agotadas .

Asimismo, Danna Paola expresó su felicidad y amor que sentía hacia sus fans invitándolos a no perderse sus presentaciones en vivo.

Además de que les preguntó si quería que les contará su día a día en stories de Instagram como lo realizaba antes.