No todo es perfecto para Danilo Carrera, pues revela las desventajas de ser guapo en su trabajo: “la gente te juzga”.

Danilo Carrera, de 33 años de edad, ha tenido una gran carrera en las telenovelas y ha sido considerado como ‘galán’ de los melodramas.

Recientemente el actor originario de Ecuador, reveló que se va mudar de México a Estados Unidos y que se podría alejar de su carrera por un tiempo.

El último proyecto de Danilo Carrera es la novela ‘El amor invencible’ y cuando esta finalice, se mudará a Miami.

En marzo de 2022, Danilo Carrera se volvió tendencia porque supuestamente, le pidieron que abandonara Egipto por ser tan guapo y por estar de “coqueto”.

Durante una entrevista con la revista Quién, Danilo Carrera comentó que en su visita a Egipto, las mujeres le pedían fotografías, pero se negaban a verlos a los ojos.

Negó que lo quisieran deportar por ser guapo, pero mencionó que sí hubo personas que no lo querían ahí.

Ahora, un reportero cuestionó a Danilo Carrera si estaría dispuesto hacer una película sobre su experiencia en Egipto y su supuesta expulsión por ser tan guapo.

“La anécdota está exagerada, hubo una amenaza, pero no manches: ‘ay es muy guapo ay que sacarlo del país’, eso no se puede hacer, no es un delito, sería discriminación, porque así nací”

Danilo Carrera