Danilo Carrera confesó que será papá y se animó a tener hijos sin su exnovia Michelle Renaud y te contamos todos los detalles.

El actor, de 33 años de edad, finalizó su noviazgo con Michelle Renaud, porque ella quería tener otro bebé.

Al parecer el actor no estaba preparado para esta responsabilidad y decidió dejar libre a la actriz, de 34 años de edad, para que pudiera cumplir su sueño.

La paternidad persigue a Danilo Carrera y será papá junto a Angelique Boyer, de 34 años de edad.

Ambos actores serán pareja en la nueva telenovela de Juan Osorio, ‘El Amor Invencible,’ y tendrán que interpretar a padres de familia.

Danilo Carrera será en el melodrama un terapeuta físico, por lo que acudió a un centro Teletón para conocer cómo son las actividades de estos profesionales.

“Voy a ser papá, no todavía, pero son experiencias que vas sumando en la vida. Yo antes no entendía que tenías que pasar por algo para llegar a algo mejor, aprender y no estoy hablando de una relación, estoy hablando de tu proceso de vida”

Danilo Carrera