Danilo Carrera recuerda que le enseñaron a no negarle un beso a una “gordita bonita”, pero se le pasó algo que ha causado gran controversia.

A través de las redes sociales se ha popularizado el movimiento “Body positivity”, luego de las críticas que han recibido algunas celebridades por realizar comentarios ‘gordofóbicos’.

Danilo Carrera -de 34 años de edad- se dijo a favor del “Body positivity”, pero sus comentarios crearon más polémica por la manera en la que se expresó de las personas con sobrepeso.

Danilo Carrera (@danilocarrerah / Instagram)

Danilo Carrera causa controversia al señalar que su papá le enseñó a no negarle un beso a una “gordita bonita”

Danilo Carrera se ha mostrado muy feliz de protagonizar la telenovela ‘El amor invencible’ junto a Angelique Boyer. El melodrama se estrenará el lunes 20 de febrero por el canal de Las Estrellas.

En entrevista con el programa Hoy, Danilo Carrera fue cuestionado sobre el movimiento “Body positivity”, que ha retomado gran relevancia en las redes sociales.

Danilo Carrera se mostró a favor de no criticar la apariencia de las personas siempre y cuando no se tenga problemas en la salud por tener sobrepeso.

En su conversación, Danilo Carrera destacó que algunas personas han llegado al extremo y no se puede aplaudir a una persona que tiene colesterol alto y problemas cardiacos por no cuidar su peso.

“Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable, creo que no podemos aplaudir a una persona que tiene sobrepeso y que tiene el colesterol alto y problemas cardiacos, eso está mal” Danilo Carrera

Danilo Carrera recordó que su papá le aconsejo no negarle un “beso a una gordita bonita” es por ello por lo que a lo largo de su vida él nunca lo ha hecho.

“A mí mi papá me dijo ‘nunca le niegues el beso a una gordita bonita’ y hasta ahorita no se lo he negado” Danilo Carrera

Sin embargo, este comentario de Danilo Carrera causo gran controversia y es que aunque parecía que es incluyente, da a entender que la belleza determina el trato hacia una persona.

Danilo Carrera revela que una productora le dijo que no podía pesar más de 71 kilos cuando el pesaba 94

En su entrevista Danilo Carrera también habló sobre como ha cambiado la imagen de los actores en las telenovelas y es que antes los galanes tenían que ser musculosos.

“La generación de actores hace 20 años estaban todos super musculosos, así enormes, mi generación no” Danilo Carrera

Danilo Carrera señaló que las protagonistas también, pues antes las mujeres se mostraban operadas y más ´producidas.

En ese sentido, Danilo Carrera señaló que lo más importante es que las personas se acepten como son.

“Antes las mujeres estaban mucho más producidas, operadas. Si está bien que aceptemos a la gente como es, pero lo más importante es que la gente se acepte como son” Danilo Carrera

Danilo Carrera reveló que una productora le dijo que no podía pesar más de 71 kilos cuando el pesaba 94, además le dijo que no podía subir medio kilo pues ya no podía entrar en el vestuario del personaje.

“Una vez una productora, no voy a decir quien, me dijo no puedes pesar más de 71 kilos, yo pesó 94. Sobre todo, me dijo la ropa va super entallada no puedes subir medio kilo” Danilo Carrera