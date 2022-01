La creadora de contenido mexicana Daniela Rodrice, reveló entre lágrimas, que vivió un fuerte episodio de depresión: “Perdí la batalla”, dijo.

Fue en una entrevista con Karla Díaz para su programa de YouTube ‘Pinky Promise’, donde Daniela Rodrice compartió las declaraciones.

“Vivía en un mundo de ansiedad desde que estoy en primaria, yo conozco la ansiedad desde que tengo uso de razón”, contó Daniela Rodrice.

Daniela Rodrice, confesó que desde muy joven sufrió problemas de salud mental, y encontró en algunos creadores de contenido, un alivio.

“Yo viví terribles momentos de depresión, terribles momentos de ataques de pánico, problemas alimenticios y demás”, dijo.

Daniela Rodrice en Pinky Promise (Instagram/@pinkypromise)

“Fueron más de once años de vivir en ese pozo, entonces yo empecé a hacer todo esto de la red social para sentir que servía para algo”, agregó.

Asimismo, la tiktoker expuso que su actual pareja, a quien llama en sus videos ‘el sugar’, la apoyó en esos eventos.

“Yo sí estaba en el suelo, estaba en un pozo, pero horrible y lo conocí a él y dije ‘aquí me voy a quedar’”, relató Daniela Rodrice.

Daniela Rodrice recuerda grave episodio de depresión

Daniela Rodrice develó, que la fama la hizo tocar fondo, y medicarse tras ser diagnosticada con depresión.

Explicó que, lloraba en su cuarto, pues sintió una gran responsabilidad con sus seguidores .

Daniela Rodrice (YouTube/Pinky Promise)

“Le das esa responsabilidad a una persona con ansiedad y con todos esos pedos que yo traía y se vuelve loca, muy mal”, expuso Daniela Rodrice.

“Yo decía, ‘qué hago, borro todo, me dedico a lo que quería mi familia, a lo mejor yo me equivoqué’” Daniela Rodrice

Debido a ello, Daniela Rodrice decidió pedir ayuda profesional y terminó por medicarse.

“Yo ya estaba perdida, me medicaron hace un mes porque yo ya estaba en el fondo” Daniela Rodrice

“Yo llegué con don loqueras, hablé media hora y me dijo ‘hay que parar aquí porque tengo que hacerte una cita con la psiquiatra”, relató Daniela Rodrice.

Al salir de la consulta, un evento hizo a Daniela Rodrice tomara la decisión de ir al psiquiatra.

Daniela Rodrice (YouTube/Pinky Promise)

“Una niña me dio un regalito y dije ‘yo tengo que medicarme por esto’”, dijo Daniela Rodrice.

“Como yo crecí en un mundo de depresión, no sabía que había un mundo feliz afuera. Cómo yo voy a seguir diciendo ‘ey, que luchen y que no sé qué’, y yo echa bola llorando” Daniela Rodrice

“Ese día que me tomé las pastillas fue terrible porque fue ya como que ya perdí la batalla, o sea ya no pude ser yo no más”, confesó entre lágrimas.

Actualmente, Daniela Rodrice lleva algunos meses medicada y superó sus problemas de salud mental.

“Yo sé que si me muero mañana, la gente lo va a olvidar, pero yo siento mucha responsabilidad por mi gente” Daniela Rodrice

Daniels Rodrice aseguró que sus fans le “salvaron la vida”.

“Me mediqué y de más, o sea ya por fin logré ser feliz, ahora estoy muy feliz, no puedo creer lo feliz que puedes ser con salud mental”, dijo Daniela Rodrice para concluir.