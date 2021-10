Daniela Rodrice dice amar “La Casa de Toño” tras visitarla y probar sus enfrijoladas, pese a que no probó el famoso pozole, dijo estar encantada con el lugar.

La influencer Daniela Rodrice estuvo por varios días en la Ciudad de México y visitó “La Casa de Toño”, misma con la que quedó encantada por su sazón.

Daniela Rodrice, la famosa influencer de TikTok conocida por su frase ‘Chika quisiese, pero no pudiese’ visitó la CDMX y no se quedó sin ir a “La Casa de Toño”.

La influencer que frecuentemente suele compartir su amor por la comida chatarra y quien se ha declarado ser desastre en la cocina, visitó un conocido restaurante en la capital.

“La Casa Toño” es un emblemático lugar de comida mexicana en la Ciudad de México, mismo que es característico por su rapidez y su sazón.

En un reciente viaje que Daniela Rodrice hizo a la capital, compartió historias de Instagram en donde se le ve disfrutar de unas enfrijoladas en “La Casa de Toño”.

Pese a que la sinaloense no pidió el característico pozole, por el que el restaurante es famoso, ella quedó encantada con las enfrijoladas que pidió.

“Por fin me trajeron a la house of toñou, cállate le osiquiribips… Te amo don Toño ojala se encuentre feliz”.

Después de que Daniela Rodrice dio el primer bocado a su platillo, no tuvo más que decir “vete a la roña con la enfrijolada” , refiriéndose a su delicioso sabor.

Hace unos días, Daniela Rodrice visitó “La Casa de Toño”, lo que se traduce en que la influencer estuvo en la CDMX.

El hilo conductor se desata desde que se supo que Daniela Rodrice estuvo en ‘Los Premios Elliot 2021′, realizados en el Auditorio Nacional en la CDMX.

Sin embargo, la influencer no regresó enseguida a Mazatlán, Sinaloa, pues siguió compartiendo contenido de la capital, sin revelar su ubicación.

Pero a su regreso a casa, Daniela Rodrice reveló que la CDMX es muy desgastante, por lo que deseaba solo descansar y no continuar trabajando.

“La CDMX drena, en verdad, si no eres de ahí, la CDMX drena… se me hace que no la armo, ya busco yo un descanso eterno, honestamente”.

Daniela Rodrice, influencer.