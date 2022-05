Daniela Rodrice advirtió que una historia estaba por llegar, misma que la había dejado en cama sin poder caminar; todo está revelado, se quemó “la pantufla”.

“Mercurio retrógrado está aquí” fue lo que Daniela Rodrice contó cuando se quemó “la pantufla” con una crema depiladora.

Pero además incendió su sofá al intentar estar en modo sen, con una veladora y una frazada sobre ella. Advirtió que es clásico de los signos de fuego (es aries).

Te contamos cómo sucedieron los accidentes a Daniela Rodrice.

Daniela Rodrice contó en su TikTok que estaba pasando por un día normal, cuando decidió probar una crema depiladora “en mi pantufla”.

Se la aplicó, pero enseguida dice que comenzó a sentir un poco de ardor, aunque pensó “la belleza duele”. Sin embargo, Daniela Rodrice detectó que enseguida

“My pussy is on fire, bitch. Toda mi tortita de tamal se me empezó a inflamar de una manera excesiva”.

Daniela Rodrice, creadora de contenido.