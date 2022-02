Daniela Parra llegó a pensar que Héctor Parra podría quitarse la vida en la cárcel, pero está confiada en que no lo haría ya que sabe que es inocente.

El miércoles 23 de febrero se reveló que Héctor Parra había sido acusado formalmente por la Fiscalía de la CDMX por abuso sexual y corrupción de menores en agravio a su hija Alexa Parra.

En diversas entrevistas, Daniela Parra ha salido a defender a su papá asegurando que el proceso legal continúa y que todavía no hay una resolución definitiva.

Tras el comunicado de Ginny Hofman, el abogado de Héctor Parra emitió un mensaje en el que pidieron que su defendido sea tratado conforme al principio de presunción de inocencia.

En entrevista con el programa Hoy Daniela Parra se pronunció sobre la situación legal de su papá y dejó en claro que el proceso sigue hasta que haya una resolución por parte de las autoridades.

Tras haber arremetido contra Ginny Hofman, Daniela Parra reveló que reaccionó de esa manera porque pensó que estaban alardeando con esta situación.

De manera contundente, Daniela Parra destacó que no es que se haya ganado o perdido, ya que todavía las autoridades no han emitido una sentencia de culpabilidad.

Daniela Parra puntualizó que Ginny Hofman está sacando todo esto porque ya no tienen nada más que decir sobre Héctor Parra.

“Y luego me puse a pensar por qué están sacando esto, pues porque no tienen nada más que decir”

En su conversación Daniela Parra puntualizó que tras ocho meses de estar en prisión preventiva, Héctor Parra se encuentra muy afectado anímicamente.

Daniela Parra destacó que ella está ahí para darle ánimos a su papá pues no se van a detener hasta llegar a las últimas consecuencias y poder llegar a comprobar su inocencia.

Al ser cuestionada sobre teme que Héctor Parra pueda atentar contra su vida en la cárcel, Daniela Parra confesó que en algún momento lo llegó a pensar.

Sin embargo sabe que Héctor Parra no lo haría porque sabe que es un hombre inocente y que no tiene nada que esconder.

“Claro que me ha pasado por la mente, pero mi papá es un hombre bien fuerte y yo sé que no lo haría y más porque es inocente, no tiene nada que esconder, no tiene nada de que esconderse”

Daniela Parra