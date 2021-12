Daniela Parra dice que Sergio Mayer no pelea por la verdad sino por reflectores. La hija de Héctor Parra arremetió contra el actor pues aseguró que afectó a su familia solo por obtener fama.

En entrevista Daniela Parra reveló que se encuentra trabajando todos los días para poder solventar los gastos que han surgido desde que Héctor Parra fue detenido.

Al se cuestionada sobre Sergio Mayer, Daniela Parra destacó que no le importó afectar a su familia con tal de tener más reflectores.

Daniela Parra concedió una entrevista para el programa ‘Chisme no Like’ dónde habló sobre sobre la situación legal de Héctor Parra.

Javier Ceriani la cuestionó sobre su situación económica, luego de los gastos que tiene que pagar desde que Héctor Parra fue detenido.

Daniela Parra aseguró que ella se encuentra trabajando todos los días, pues no solo son los gastos de los abogados ya que también tiene que pagar ciertas cosas para que Héctor Parra pueda estar bien.

En el video Daniela Parra agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo porque es un proceso muy difícil.

“Mucha gente nos ha apoyado y les doy las gracias con todo el corazón, porque es un proceso muy difícil, muy tardado, tiene mucho dinero de por medio, no solo los abogados, la estadía de mi papá allá dentro, que coma bien, que no tenga frio, son muchos gastos”

Elisa Beristain le preguntó sobre la influencia que habría tenido Sergio Mayer en su caso y si ahora que ya no es diputado, siente que cambió la situación de Héctor Parra.

En este sentido Daniela Parra señaló que las acciones que hizo Sergio Mayer hace seis meses fueron más que suficientes para mantener a su papá en la cárcel.

“Lo que él hizo cuando tenía cargo público, es lo que nos tiene aquí ahora. Si ahorita ya no tiene cargo público o no, ya no me interesa, lo que hizo que fue meter a mi papá a la cárcel”

Daniela Parra destacó que la única intención de Sergio Mayer al involucrarse en el caso fue conseguir reflectores.

En el video Daniela Parra destacó que Sergio Mayer no se encuentra peleando por la verdad, ya que lo único que quiere es fama.

Daniela Parra asegura que Sergio Mayer se metió en el caso sin importar que estuviera destruyendo a su familia.

“Yo no le deseo esto, porque no tiene idea en lo que nos metió, porque no tiene idea en lo que metió a mi familia y a mí. El solo quería reflectores, no le importó nada. No le importó jugar con eso para tener sus reflectores”

Daniela Parra