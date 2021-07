Daniela Berriel saldrá de México tras ponerle fin a su denuncia de violación

A más de un año de haber presentado su denuncia por abuso sexual contra Eduardo Ojeda, Daniela Berriel anunció en sus redes sociales que no seguirá en su proceso legal.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Daniela Berriel confesó que se siente insegura por la poca protección que le ofrecen las autoridades por eso saldrá de México.

Daniela Berriel (Agencia México )

Daniela Berriel se va de México: “Si me da miedo que algo me llegara a pasar a mi o a mi familia por tanto exponer esto”

A inicios de mes de julio, Daniela Berriel señaló que no se detendría y que su caso de abuso sexual lo llevaría a instancias federales pues consideraba que había muchas irregularidades en el gobierno de Guerrero.

Sin embargo ahora Daniela Berriel reveló que ya no seguirá con su proceso legal, por tres razones principales:

“No tengo los recursos para pagar a un abogado”

“No me siento segura”

“Es frustrante luchar contra un gobierno”

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Daniela Berriel señaló que su denuncia contra Eduardo Ojeda terminó por que ya no cuenta con el apoyo del despacho de abogados ‘Olea, Olea’

“A una semana de presentar el amparo ellos me comentaron que ya no podían trabajar, pro bono, eso quiere decir que yo no estaba pagando honorarios, entonces tenía que empezar a apagar honorarios y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita, entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso” Daniela Berriel

La familia de Eduardo Ojeda siempre destacó que confiaba en su inocencia y que se actuó conforme a las pruebas que se presentaron.

Por su parte Daniela Berriel siempre se mostró con miedo pues señaló que la familia de Eduardo Ojeda era muy influente. Por eso tras abandonar si caso decidió irse de México.

“Sí, lo hemos platicado en familia, y yo creo que sí, si nos vamos a ir un rato, no lo sé, o sea no sé si mis papás, pero sí, ya estamos un poco cansadas y si me da miedo que algo me llegara a pasar a mi o a mi familia por tanto exponer esto” Daniela Berriel

Al ser cuestionada sobre si había recibido amenazas, reveló que no pero no se siente tranquila viviendo en México.

“No, no he recibido amenazas, pero conozco el nivel político y económico y sí me da miedo” Daniela Berriel

Sergio Mayer desatendió el caso de Daniela Berriel

Al ser cuestionada sobre el apoyo que había mostrado Sergio Mayer en un principio, Daniela Berriel reveló que ya no supo nada de él.

“Creo que estuvo en el caso de otras chicas, ya no tuve comunicación con él, y una vez que yo hice este video donde cerraba el caso ya no se ha comunicado conmigo” Daniela Berriel