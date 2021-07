Daniela Berriel teme por su vida luego de que llevará su caso de violación a instancias federales

El pasado 5 de marzo Daniela Berriel reveló que había sido abusada sexualmente por Eduardo Ojeda Franco en complicidad con su entonces novio Gonzalo Peña .

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Berriel reveló irregularidades en su caso y aseguró que no se detendrá y lo llevará a instancias federales.

En su mensaje también destacó que teme por su vida y culpó a la familia Ojeda Franco y al gobierno de Guerrero si algo le llegará a pasar.

Daniela Berriel (@danniberriel)

Daniela Berriel: “Tristemente sigo siendo una víctima de violación y el gobierno de Guerrero se lava las manos”

Aunque Daniela Berriel presentó su denuncia por violación en marzo del 2020, fue hasta que lo hizo pública que las autoridades detuvieron a su presunto agresor Eduardo Ojeda.

Sin embargo el 9 de abril un juez lo puso en libertad. A raíz de ello Daniela Berriel apeló la decisión pues aseguró que se habían presentado algunas irregularidades.

El 7 de julio se llevó a cabo una audiencia, sin embargo el magistrado apoyó la pasada resolución del juez, por lo que seguirá en libertad Eduardo Ojeda.

En sus Instagram Stories, Daniela Berriel se pronunció sobre la decisión de las autoridades u aseguró que su caso no se encuentra finalizado.

“Gracias a todos por estar pendientes. El magistrado confirmó que la decisión del juez de dejar en libertad a mi agresor fue la correcta. No se me permitió presentar las pruebas no la declaración de Gonzalo!” Daniela Berriel

Señaló que el magistrado cometió un gran error al señalar que su denuncia por violación se encontraba cerrado.

“Pero esto no termina aquí, porque aunque el magistrado cometiera un gran error diciendo que mi caso estaba cerrado nos iremos al amparo” Daniela Berriel

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram)

Daniela Berriel puntualizó que esa decisión solo comprueba que hubo corrupción en su caso.

“Con esto me queda más que claro que la fiscalía y el gobierno de Guerrero son unos corruptos y protegen a los violadores” Daniela Berriel

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram)

Daniela Berriel puntualizó que no se piensa detener.

“No me voy a cansar, es un tema en el cual yo estoy pidiendo justicia. Tristemente sigo siendo una víctima de violación y el gobierno de guerrero se lava las manos diciendo que no saben quien es el culpable. Así de absurdo es esto, así de estúpido. Dejen de creer que somos tontos porque no lo somos. Son unos cínicos y corruptos” Daniela Berriel

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram)

Daniela Berriel: “Si algo me llega a pasar a mi o a mi familia responsabilizo a la familia Ojeda Franco”

En sus Instagram Stories Daniela Berriel puntualizó que teme por su vida.

“Cuando será el día que las mujeres nos sintamos protegidas por el gobierno? ¿Que si algo nos pasa habrá justicia? Si algo me llega a pasar a mi o a mi familia responsabilizo a la familia Ojeda Franco o al gobierno de Guerrero” Daniela Berriel

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram )

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram)

También compartió un video en donde Daniela Berriel señaló que tiene fe que al enviar su caso a algo federal podrá tener justicia.