Daniela Berriel revela que tras denuncia Eduardo Ojeda quiso hackear su WhatsApp

Daniela Berriel relató la agresión sexual que recibió por parte de Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña en Acapulco y como han tratado de intimidarla.

A través de sus redes sociales Daniela Berriel denunció que hace un año fue víctima de violación por parte de Eduardo Ojeda. De acuerdo con su relato su expareja el actor Gonzalo Peña, estuvo presente y no hizo nada para detenerlo.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, la actriz reveló que tras su denuncia Ojeda quiso hackear su WhatsApp para que ella no tuviera pruebas de los mensajes que le seguían mandando.

Daniela Berriel confesó que Eduardo Ojeda también mandó sospechosos mensajes a su hermana

En el video compartido por el matutino, Daniela Berriel detalló que tras hacer su denuncia, las autoridades le habían pedido que tuviera paciencia para poder actuar.

“Estaba confiando en las autoridades. Me dijeron que se iban a tardar por el tema de la pandemia y que tenía que ser paciente” Daniela Berriel

Sin embargo transcurrió un año y no pasó nada con sus agresores, incluso destacó que Gonzalo Peña le mandaba mensajes a su hermana por lo que decidió compartir su historia.

“Lo que me orilló fue que Gonzalo me seguía mandando mensajes y empezó a mandarle mensajes a mi hermana. Eso es lo que me da coraje y miedo porque no sé qué está buscando” Daniela Berriel

Sobre la participación de su expareja, Daniela Berriel aseguró que el actor se encontraba presente y decidió no hacer nada.

“Él lo permitió porque estaba en la cama de al lado. Justo con un comentario que él hizo, yo me di cuenta de que vio todo. De hecho, me mandó un mensaje pidiéndome perdón y me decía que lo que hicieron estuvo muy mal” Daniela Berriel

La actriz destacó que presentó su denuncia con miedo ya que Eduardo Ojeda tenía muchas influencias y dinero. La famosa puntualizó que lo que le dio la fuerza para seguir es que le mandaban mensajes a su hermana.

“No sé qué quiere con mi hermana. No sé si es por seguir molestando o llegar a ella de una forma. No sé si se quería lavar las manos de una forma. Meda mucha tristeza que hay demasiados casos que ni nos enteramos” Daniela Berriel

Daniela Berriel destacó que es muy triste que ellos sigan con su vida como si nada.

“Darte cuenta de que pasó un año y ellos siguen con su vida, eso me da mucha tristeza. Es un peso el que una mujer tiene que llevar y no hablarlo. Ellos siguen su vida y la única que sigue con esto es la víctima” Daniela Berriel

¡En exclusiva para #VLA, la actriz Daniela Berriel relata la agresión sexual que recibió por parte de Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña en Acapulco! 😱📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #MujeresVLA pic.twitter.com/kPKVQ2A4Qm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 8, 2021

Daniela Berriel revela que Eduardo Ojeda intentó hackear su WhatsApp

En una segunda parte de su entrevista con ‘Venga la Alegría’ Daniela Berriel destacó que tras la denuncia Eduardo Ojeda quiso hackear su WhatsApp en un intento de eliminar la evidencia.

“A mí me hackearon el Whatsapp y cuando quise recuperarlo me salía un correo que decía Ojeda abogados, que ellos tenían como toda mi información de Whatspp, ahí fue cuando entendí y dije que todo estaba muy raro. Cuando vi el apellido, la verdad ahí fue donde me dio muchísimo miedo” Daniela Berriel

La actriz puntualizó que hubo más mujeres que se le acercaron para contarle que también fueron agredidas por Eduardo.

“Ya empezaron a llegarme mensajes de Eduardo, de que no es la primera vez que pasa, no una violación, pero sí tipo de acoso. No sabemos si hay una víctima más, hasta que no se atreve una a alzar la voz” Daniela Berriel

Por último Daniela Berriel confesó que aún que tenía miedo las personas deben de saber que si violan a otra persona su castigo es la cárcel.

“Las personas tienen que aprender que cada acción tiene una consecuencia y que si las personas son capaces de violar, que la consecuencia es la cárcel” Daniela Berriel