El conductor mexicano Daniel Bisogno, confesó que está molesto con su expareja, la cantante de Ov7; Mariana Ochoa.

Fue durante una emisión de ‘Ventaneando’ donde Daniel Bisogno arremetió en contra de Mariana Ochoa, la tachó de “malagradecida” y aseguró que solo por ella dejará de asistir al concierto de Ov7.

Asimismo, el presentador de TV Azteca, recordó los problemas que ha tenido con el resto de sus exparejas, incluyendo al padre de sus hijos.

Daniel Bisogno declaró que “lo peor que puede existir en el mundo es ser mal agradecido, eso es lo que no se puede ser en la vida y eso es terrible”.

“No me tiene nada contento. Si sacamos la lista de novios y cómo le han salido, incluido el papá de sus hijos, ¿verdad?, pero será otra idea”, expresó también sobre Mariana Ochoa.

Recordemos que, no es un secreto que la intérprete le fue infiel a su primer esposo Christian Eskenazi y ella misma lo compartió en una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’.

La integrante de Ov7 explicó que el estar en estado de ebriedad, besó a alguien más.

“Mi caso fue conocido públicamente. No fue intencional, yo me acababa de casar, me excedí de copas y terminé besando al que se me puso al lado, que terminó siendo una persona de la disquera, pero pudo haber sido el del valet parking que me iba a entregar las llaves. Perdí la conciencia”.

