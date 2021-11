Mariana Ochoa revela que intentaron hackear su cuenta de Instagram y estuvo a punto de caer sino es que se da cuenta de un pequeño detalle que la hizo reaccionar a tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Ochoa reveló que ciberdelincuentes intentaron engañarla para que les diera acceso a su cuenta.

En este sentido Mariana Ochoa les pidió a sus seguidores tener cuidado con este tipo de ataques pues incluso pudieran perder el acceso a su teléfono.

Mariana Ochoa alarmó a sus seguidores al revelar que hackers habían intentado robar sus claves de su cuenta de Instagram.

En su cuenta de Instagram, Mariana Ochoa les pidió a sus seguidores tener mucho cuidado con los criminales pues sus métodos suelen ser muy efectivos.

En su mensaje Mariana Ochoa puntualizó que mail que recibió se encontraba muy bien hecho, incluso estuvo a punto de caer en la trampa.

Mariana Ochoa señaló que la intención del correo electrónico es que las personas den clic al link, de esta manera se podría hacer con su cuenta de Instagram e incluso de los datos de su celular.

En su publicación de Instagram, Mariana Ochoa señaló que lo único que evitó que catera en la trampa, es que se dio cuenta de un pequeño detalle.

Y es que el mail que venía no es con el que se encuentra registrada su cuenta de Instagram, por lo que de esta manera pudo darse cuenta que se trataba de un correo falso.

“El mail al que me lo mandaron es el que aparece en la info de mi BIO, mas no es con el que está registrada mi cuenta, por eso me di cuenta”

Mariana Ochoa