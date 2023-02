Fans de Luis Miguel saltaron de alegría cuando el pasado 25 de febrero vieron que su favorito regalaría entradas para los conciertos que ofrecerá este 2023, los cuales aún no tienen fecha y tampoco lugar para llevarse a cabo.

Y es que Luis Miguel, de 52 años de edad, escribió en Twitter: “Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show”.

Twitter Luis Miguel (Especial)

Palabras que confundieron a sus seguidores, quienes se emocionaron, pero también sospecharon pues Luis Miguel anunció su gira pero hasta el momento se ha guardado los detalles.

Luis Miguel anuncia nueva gira de conciertos para este 2023 (Instagram | @lmxlm)

Hackean Twitter de Luis Miguel

Horas más tarde, a través del Instagram de Luis Miguel, se informó que la cuenta de Twitter del cantante fue hackeada por lo que buscarían recuperarla a la brevedad.

Hackeo Twitter Luis Miguel (Especial)

Como era de esperarse, Luis Miguel no dio declaraciones al respecto; sin embargo, sorprendió la presencia de Alejandro Basteri, de 50 años de edad.

El hermano del intérprete de La Bikina fue el primero en indignarse: “Que falta de integridad y forma de no respetar y desapruebo mil quien usurpe la identidad de nadie por JODER!!!”, comentó respecto al hackeo.

Alejandro Basteri enfurece por hackeo a Luis Miguel (Instagram)

Daniel Bisogno duda que Luis Miguel haya sido hackeado

Aunque el hackeo no pasó a mayores ya que solo emocionó a los fans, Daniel Bisogno, de 49 años de edad, no quita el dedo del renglón pues duda que a Luis Miguel le hayan robado la cuenta.

Según el conductor de Ventaneando, Luis Miguel fue quien escribió el mensaje de amor para sus fans y también fue quien los ilusionó con los boletos, ¿el motivo? Estaba borracho.

“A mí se me hace que no se lo hackearon porque si le hackean el Twitter a Luis Miguel hubieran puesto cosas fuertes, no mas así buenas noches los amo, no”, dijo y posteriormente aseguró que el famoso seguramente no estaba en sus cinco sentidos.

“Yo creo que en la peda lo puso él y luego ya dijeron que se lo hackeraon”, remató, lógica que Pati Chapoy, de 73 años de edad, vio posible.