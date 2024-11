Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- cayó en una estafa y, luego de dar sus claves bancarias, le robaron hasta el último peso.

El pasado 16 de noviembre, Cynthia Klitbo compartió con sus seguidores que vivía una situación económica complicada.

La actriz expresó que no tenía dinero para pagar la colegiatura de su hija, debido a que había sido víctima de un fraude.

En entrevista con De Primera Mano, Cynthia Klitbo reveló cómo fue que le robaron todo el dinero de sus cuentas bancarias.

La actriz narra que recibió una supuesta llamada del banco y la cual se pareció muy convincente.

“Tengan mucho cuidado. Lo que sucedió es que yo estaba en México, llamaron al celular de mi banco y me dijeron que me habían cometido un fraude en San Francisco, que me había bajado 3 mil dólares y luego me dijeron que estaba queriendo hacer otro cargo por otros 3 mil dólares”

Cynthia Klitbo